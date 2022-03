Sprawiedliwość wg Baest (nowa EP-ka "Justitia")

"Justitia", nowa EP-ka deathmetalowego kwintetu z Danii, powstała w studiu Lundgaard, gdzie za konsoletą zasiadł ponownie Andreas Linnemann.

Na świeżym materiale podopiecznych niemieckiej Century Media Records usłyszymy cztery premierowe numery, czyli "Justitia", "Ecclesia", "Gargoyles" i "Creature", a także przeróbkę "Second To None" szwedzkiego Entombed A.D. oraz bonusowy "Genesis", będący instrumentalną wersją utworu, który znalazł się na "Necro Sapiens", trzecim albumie Baest z 2021 roku.

Reklama

|'Justitia' to mocny komunikat ze strony Baest. Nagrania te łączą oldskulowe melodyjne brzmienie skandynawskiego heavy metalu z miażdżącą brutalnością dawnych pionierów death metalu" - czytamy w notce informacyjnej. "Tym razem postawiliśmy na format EP-ki, by móc nieco więcej poeksperymentować z brzmieniem Baest" - dodali muzycy z portowego Aarhus.

W kompozycji tytułowej z EP-ki "Justitia" wystąpił gościnnie Sven de Caluwé, wokalista belgijskiego Aborted, a w opublikowanym właśnie singlu "Gargoyles" Trevor Strnad, frontman The Black Dahlia Murder z USA. Nowa EP-ka Baest trafi na rynek 27 maja (CD, na winylu, cyfrowo).

Teledysk "Gargoyles" Baest możecie zobaczyć poniżej:

Clip Baest Gargoyles - feat. Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder)

Sprawdźcie także wideoklip do "Ecclesia", pierwszego singla z EP-ki "Justitia", który wypuszczono w grudniu 2021 roku: