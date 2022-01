Szef Spotify Daniel Ek przekazał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej serwisu, że ostrzeżenia będą odsyłać użytkowników do centrum danych na temat COVID-19.



Decyzja jest spowodowana niedawnymi kontrowersjami dotyczącymi podcastu Joe Rogana, najpopularniejszej audycji na Spotify (ma ponad 11 mln słuchaczy). W grudniu gościem podcastu był dr Robert Malone, specjalista chorób zakaźnych, który jest krytykowany przez lekarzy i naukowców za szerzenie dezinformacji na temat COVID-19 i szczepionek przeciwko tej chorobie.

Według regulaminu Spotify twórcy powinni unikać publikowania treści, które "promują niebezpieczne fałszywe albo mylące informacje medyczne, mogące spowodować szkody lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego".



Ek napisał w oświadczeniu, że stało się dla niego jasne, że Spotify ma obowiązek "robienia więcej w celu zapewnienia równowagi i dostępu do powszechnie akceptowanych informacji pochodzących ze środowisk medycznych i naukowych".

