"Śpiewajmy razem. All Together Now": Wanda Kwietniewska i Red Lips wśród nowych jurorów

W marcu ruszy druga edycja programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Poznaliśmy kolejne nowe nazwiska związane z show Polsatu.

Ruda (Red Lips) weźmie udział w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" /VIPHOTO / East News

"Śpiewajmy razem. All Together Now" to polska wersja brytyjskiego formatu, który zadebiutował w BBC One na początku 2018 roku (z średnią widownią na poziomie ok. 4 mln osób). Zobacz finałowy odcinek show Polsatu:



"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W finale wystąpili kolejno Mateusz Łopaciuk, Patrycja Pałucka, Katarzyna Grzesiek, Tomasz Furman, Lena Czechowicz, Paulina Urynowicz, Agata Czaban, Roman Grzegorczyk, Mariusz Suchożebrski, Natalia Zaręba, Kaśka Dudzik, Paulina i Bartosz Gruszeccy (jedyny duet), Patrycja Błach i Adam Ruszczyński.

Do dogrywki z największą liczbą punktów zakwalifikowali się Mateusz Łopaciuk, Natalia Zaręba i Mariusz Suchożebrski, którzy zaśpiewali nowe piosenki. Ostatecznie zwycięzcą został Mateusz Łopaciuk, z którym przebój "Przeżyj to sam" Lombardu razem zaśpiewało 87 jurorów.

"Nie spodziewałem się, że tu dotrę. Myślałem, że mój głos i moja osobowość sceniczna jest zbyt niszowa" - mówił w finale zwycięzca "Śpiewajmy razem. All Together Now", na co dzień magazynier z Janowa Podlaskiego.

Średnia oglądalność pierwszej serii "Śpiewajmy razem. All Together Now" wynosiła 1,32 mln widzów.

Kapitanem jurorów była Ewa Farna, a program prowadził artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, do końca 2017 r. członek Kabaretu Paranienormalni (pamiętany choćby z roli Mariolki).

Już wiadomo, że na ich stanowiskach zajdą zmiany - Farną zastąpi Beata Kozidrak z grupy Bajm, a zamiast Kwiatkowskiego zobaczymy Mariusza Kałamagę, byłego członka kabaretu Łowcy.B.

W pierwszej edycji w 100-osobowym jury zasiadali m.in. Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Olaf Deriglasoff, Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), raper CNE, producent Bartosz "Tabb" Zielony, przedstawiciele młodego pokolenia wokalistów Madox, Saszan i Ramona Rey, Michał Stawiński (wokalista NeuOberschlesien), Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music"), Pin Up Candy (nazywana królową polskiej burleski), Paweł Stasiak (wokalista Papa D), Stanisław Karpiel-Bułecka (lider Future Folk), wokaliści Nick Sinckler, Arek Kłusowski, Beata Kacprzyk (De Su), Joanna Kozak (Farba) i uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil, aktor musicalowy Jan Bzdawka, wokalistka i wizażystka gwiazd Ewa Gil.

Swoje miejsca zachowali m.in. Ramona Rey, Paweł Stasiak i Dariusz Kordek.

Wanda Kwietniewska

Nowe nazwiska w jury to m.in. Wanda Kwietniewska oraz małżeństwo znane z grupy Red Lips: wokalistka Joanna "Ruda" Lazer i gitarzysta Łukasz Lazer.



"Doskonale znam ten stres, kiedy stoi się pierwszy raz na dużej scenie, w telewizji i w dodatku przed jury. Pamiętam jakby to było wczoraj. Dlatego uczestnicy programu mogą liczyć na moje pełne wsparcie i słowa otuchy, niemniej jednak wiem także, jak bezwzględny potrafi być rynek muzyczny, który nie ma litości dla ludzi nijakich. Szukam nieprzeciętnych osobowości, które rzucą mnie na kolana. Drugorzędne znaczenie ma dla mnie technika poprawność warsztatowa. Jestem w stanie wybaczyć niedoskonałości techniczne na korzyć charyzmy i oryginalności" - mówi w "Super Expressie" Ruda, która ze swoim zespołem dotarła do półfinału w pierwszej edycji "Must Be The Music".