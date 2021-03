Spięty z solową płytą "Black Mental". Zobacz teledysk "Trybuna małpoludu"

Lider zawieszonej grupy Lao Che - Spięty - 16 kwietnia wyda solowy album "Black Mental". Wokalista i gitarzysta zaprezentował teledysk do singla "Trybuna małpoludu".

Spięty szykuje solowy album /Adam Burakowski / Reporter

Reżyserem klipu "Trybuna małpoludu" jest Marcin Klinger, który odpowiada też za pierwsze teledyski Lao Che m.in. "Jestem Słowianinem" i "Did Lirnik".

Płyta "Black Mental" opowiada o mrocznym układzie manipulacji jednostką i społecznością, ucieczką od wolności w nieświadome, ale dobrowolne realizowanie celów manipulatora.

"Dlaczego w tytule nawiązanie do metalu? Bo to sub-gatunek, który niegdyś zbłąkanego przygarnął jako pierwszy. O pomocnie wyciągniętej dłoni nie sposób zapomnieć. A czemu rap? Bo jeśli z Systemem się bić - to bitem i rymowanym CKM-em. Systemie ja się poddaję...już dłużej naiwny być nie zdołam" - mówi Spięty.

Wydawnictwo ukaże się 16 kwietnia w formatach CD, podwójny vinyl oraz limitowany box CD. Dostępny będzie również limitowany box CD w zestawie z koszulką.

Oto szczegóły albumu "Black Mental":



1. "BITWA O CO2"

2. "NARODOWY SOCJALIZM KOSMOSU"

3. "WANTED"

4. "TRYBUNA MAŁPOLUDU"

5. "NIE MARUDŹ #MeToo"

6. "ZWIEZDA ŚMIERCI"

7. "HOMO SAPIENS ERECTION"

8. "KARATE KIT"

9. "ARCHIWUM XXX"

10. "LEJCE KTÓRE LECZĄ"

11. "OKUDŻABA"

12. "KOPCIUSZKO".