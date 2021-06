Spice Girls świętują 25 lat "Wannabe". Kiedy premiera niepublikowanego utworu "Feed Your Love"?

W lipcu minie 25 lat odkąd Spice Girls wdarły się na listy przebojów z singlem "Wannabe". Z tej okazji najsłynniejszy girlsband postanowił uraczyć fanów nowym wydawnictwem "Wannabe25", na którym znajdzie się nowy, wcześniej niepublikowany utwór, ballada " Feed Your Love".

Spice Girls w 1996 r. /Dave Hogan /Getty Images

Utwór "Wannabe" rozkręci każdą imprezę, choć od jego premiery minie niedługo 25 lat. Debiutancki singel grupy Spice Girls ukazał się 8 lipca 1996 roku, ale wciąż jest żywy na imprezowych playlistach.

I to właśnie ten utwór stał się furtką do kariery Spice Girls. A ponieważ każda rocznica wymaga wyjątkowej celebracji, wokalistki postanowiły wydać z tej okazji EP-kę, na której znajdzie się oryginalny utwór "Wannabe", wersja demo, a także remiks utworu w wykonaniu Juniora Vasqueza.

Gratką dla fanów z pewnością będzie jeden nowy utwór, "Feed Your Love", którego demo również znajdzie się na płycie, ta trafi na platformy streamingowe 9 lipca, w sprzedaży zaś będzie dostępna 23 lipca - donosi "The Sun".

W utworze "Feed Your Love" usłyszymy głosy wszystkich Spicetek. Jest to niepublikowana wcześniej ballada, pierwsza piosenka, którą wspólnie ze Spice Girls napisali Richard Stannard i Matthew Rowbottom. Powolny i pełen uczucia utwór, miał znaleźć się na debiutanckim albumie, a nawet go promować, jednak nigdy nie został wykorzystany. Piosenkę uznano za zbyt jednoznaczną seksualnie dla docelowej publiczności. Ta na szczęście dorosła i dojrzała, zatem "Feed Your Love" może ujrzeć światło dzienne.

W 2016 roku fragment tego utworu wyciekł do sieci, ale niedługo będziemy mieli okazję usłyszeć go w całości.

Choć zespół Spice Girls rozpadł się w 2000 r., co pewien czas jest reaktywowany. Na przykład w 2019 r. Spicetki wyruszyły w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii, dając 13 koncertów (bez Victorii Beckham), a w 2012 r. wystąpiły na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie.