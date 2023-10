Chris Stapleton to uznany piosenkarz country, nagrodzony m.in. ośmioma statuetkami Grammy i pięcioma nagrodami Billboard Music Awards. Jak podkreślają zagraniczne media, podczas występu na Super Bowl pokazał, że "nie jest tylko piosenkarzem country, ale i klasycznym wokalistą bluesowym".



Stapleton przed rozpoczęciem spotkania wykonał hymn Stanów Zjednoczonych - "The Star Spangled Banner".



Muzyk zdecydował się postawić na prostotę - wystąpił ubrany cały na czarno, akompaniując sobie jedynie na gitarze. Wraz z nim na boisku pojawił się nagrodzony Oscarem aktor Troy Kotsur, który tłumaczył słowa utworu na język migowy.



Kamery pokazały, jak łzy po policzkach leciały niektórym z zawodników, m.in. Jasonowi Kelce. Płakal też trener Philadelphia Eagles Nickowi Sirianni.



"Nie jestem nawet Amerykaninem, ale wykonanie hymnu narodowego w stylu country, płaczący trener Eagles, US Navy - co za wspaniały sposób na pokazanie Ameryki i zaszczepienie patriotyzmu w jej mieszkańcach. Występ był piękny i przyprawił mnie o gęsią skórkę", "Słuchanie jego wykonania było absolutnie niesamowite, gwarantuję, że wielu ludzi się przy tym rozpłakało", "To było bez wątpienia najpiękniejsze i najbardziej emocjonalne wykonanie 'The Star Spangled Banner', jakie kiedykolwiek słyszałem" - komentowali z kolei internauci.



Chris Stapleton komentuje wykonanie hymnu. "Byłem przerażony"

Kilka miesięcy później gwiazdor muzyki country został zapytany o wspomniany występ. "Wykonanie hymnu jest trudne dla każdego wokalisty, bez względu, kto stoi za mikrofonem" - komentował w rozmowie z Williem Giestem w programie "Sunday Sitdown".



Muzy przyznał, że przed wyjściem na murawę stadionu walczył z ogromnymi nerwami, czego nie było widać w telewizji. Wysiłek się opłacił.



"Ludzie komentowali, że doprowadziłem wszystkich od łez. Odpowiadałem: 'Ok, skoro tak, to obejrzę ten mecz'" - żartował.



Wielu widzów porównało jego wykonanie do tego Whitney Houston przed Super Bowl w 1991 roku. Sam gwiazdor nie chciał porównywać się słynnej wokalistki. “Wstrzymuję się od głosu" - stwierdził.



Stapleton dodał też, że podczas Super Bowl próbował nieco imitować głos Vince'a Gilla.