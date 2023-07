Specjalne życzenia od Andrzeja Dudy. Prezydent napisał list do Lidii Grychtołówny

W liście - opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta RP - prezydent życzył Lidii Grychtołównie "wielu wzruszających chwil przy fortepianie i dobrego zdrowia", aby mogła "jak najdłużej zachować aktywny kontakt z ukochaną muzyką oraz cieszyć się zasłużonym podziwem słuchaczy i środowiska muzycznego".

"Jest Pani nie tylko znakomitą pianistką, lecz również niezrównanym ambasadorem rodzimej kultury muzycznej w świecie. Z serca dziękuję za tę wspaniałą misję, którą pełni Pani od młodości, napawając dumą wszystkich Polaków. Dziękuję też za długoletnią pracę dydaktyczną, za dzielenie się umiejętnościami i wrażliwością z młodymi pianistami w kraju i za granicą. Dla nowych pokoleń muzyków jest Pani mistrzem i mentorem, a uczniowie w dużej mierze właśnie Pani zawdzięczają odnoszone sukcesy artystyczne. Występując z recitalami solowymi i kameralnymi oraz koncertując z wybitnymi dyrygentami i orkiestrami symfonicznymi, niesie Pani w świat muzykę rodem z Polski, a wraz z nią dźwiękowe obrazy naszej Ojczyzny. Na wszystkich kontynentach prezentuje Pani najcenniejsze dziedzictwo narodowe, które znajduje wyraz w twórczości Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego" - zwrócił uwagę Andrzej Duda.



Jak przypomniał prezydent, Lidia Grychtołówna zasiadła za klawiaturą "już we wczesnym dzieciństwie". "Po latach edukacji i studiów czołowe lokaty zdobyte w prestiżowych międzynarodowych konkursach pianistycznych potwierdziły Pani wybitny talent, pielęgnowany wielogodzinnymi ćwiczeniami, które płynnie - z lekkością brzmień mazurków Chopina - przechodziły w tygodnie, miesiące i kolejne lata przy fortepianie. Z każdym rokiem wytężonej pracy, każdą kolejną płytą i koncertem zbliżała się Pani do artystycznej głębi oraz do najwyższego poziomu wirtuozerii, wprawiając w zachwyt znawców i miłośników muzyki" - napisał.



Dodał, że "z pewnością nie byłoby to możliwe", gdyby nie właściwa pianistce "twórcza oryginalność, charyzma i indywidualność". "Uznanie krytyków wzbudza sposób, w jaki łączy Pani perfekcyjne przygotowanie techniczne z delikatnością brzmienia i ogromną siłą wyrazu. Grając, ujawnia Pani niezwykłe zdolności interpretatorskie i dar odczytywania znaczeń i nastrojów zakodowanych w zapisie nutowym. W połączeniu z wyjątkową osobowością czyni to Panią cenionym członkiem gremiów jurorskich najbardziej prestiżowych turniejów pianistycznych w świecie, na czele z Konkursem Chopinowskim" - podkreślił Duda.

Wideo Lidia Grychtołówna – Prelude in C sharp minor, Op. 45 (1955)

Prezydent podziękował jubilatce "także za nieustanne inspirowanie młodych pianistów do odkrywania własnego głosu muzycznego i odważnego podejmowania wyzwań, które pozwalają na nowo odkrywać dzieła polskich kompozytorów i wciąż zachwycać nimi świat". "Raz jeszcze proszę o przyjęcie najlepszych życzeń urodzinowych zdrowia i wszelkiej pomyślności" - podsumował. Lidia Grychtołówna urodziła się 18 lipca 1928 r. w Rybniku. Jest laureatką czterech międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Warszawie (V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, VII nagroda, 1955), Berlinie (I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Roberta Schumanna, III nagroda, 1956), Bolzano (Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ferruccio Busoniego, nagroda specjalna, 1968) i Rio de Janeiro (Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, nagroda specjalna, 1959).

Brała udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych w Dusznikach, Dubrowniku, Bergen, Atenach, Sorrento, Toarminie, Perth, La Chaise-Dieu, Adelaidzie i Warszawie. Występowała m.in. w Pałacu Narodów w Genewie z okazji Dnia ONZ (1965), pałacu Sanssouci w Poczdamie, podziemiach pałacu Dioklecjana w Splicie, drezdeńskiej galerii Zwinger, Zamku Sforzów w Mediolanie i krakowskim Wawelu.



Koncertowała we wszystkich krajach europejskich, Ameryce, Azji i Australii, współpracując z wybitnymi dyrygentami takimi jak: Constantin Silvestri, William Steinberg, Wolfgang Sawallisch, Roberto Benzi, Hiroyuki Iwaki, Stanisław Wisłocki, Henryk Czyż, Witold Rowicki, Antoni Wit czy Wojciech Rajski.



Ma bardzo szeroki repertuar - od muzyki baroku do klasyków XX w. Szczególnie często wykonuje utwory Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna.

Wideo Lidia Grychtołówna gra na bis: Frydeyk Chopin - Walc Es Dur Op. 18

W swoim dorobku artystycznym ma wiele nagrań radiowych i telewizyjnych. Dla wytwórni płytowych (Polskie Nagrania, Philips, Deutsche Grammophon, CD Accord) zarejestrowała dzieła Beethovena (Koncert fortepianowy Es-dur), Chopina (Koncert fortepianowy f-moll, 4 impromptus, 4 scherza, wszystkie walce, nokturny i inne), Schumanna (Etiudy symfoniczne op. 13, Karnawał op. 90), Wolfganga Amadeusza Mozarta (koncerty fortepianowe KV 414 i 488), Stanisława Wisłockiego (Koncert fortepianowy), ponadto Ferenca Liszta, Sergiusza Rachmaninowa i Aleksandra Skriabina.



Zasiadała w jury międzynarodowych konkursów muzycznych - była jurorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005), a także konkursów w Getyndze, Darmstadt, Miami, Monza, Osace, Tokio. Prowadziła w Niemczech kursy mistrzowskie. W latach 1986-2007 prowadziła działalność pedagogiczną na stanowisku profesora klasy fortepianu na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji.



Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Medal Miasta Mediolanu, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".