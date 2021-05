Space Chaser: Szczegóły premiery płyty "Give Us Life"

W połowie lipca thrashmetalowcy z berlińskiej formacji Space Chaser wydadzą trzeci album.

Grupa Space Chaser niedługo opublikuje nową płytę /materiały prasowe

Materiał na "Give Us Life" nagrano w lokalnym studiu Hidden Planet, gdzie za konsoletą zasiadł Jan Oberg. Mastering wykonał Szwed Dan Swanö w swoim studiu Unisound.

Okładkę zaprojektował pochodzący z Gwatemali artysta Mario Lopez.

"Give Us Life" będzie pierwszą płytą Space Chaser w barwach Metal Blade Records.

Jej premierę zaplanowano na 16 lipca (CD w digipacku, szereg wersji winylowych, cyfrowo, jako limitowany boks).

Z nowym, nakręconym z rozmachem teledyskiem do singla "Remnants Of Technology" Space Chaser możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Give Us Life":

1. "Remnants Of Technology"

2. "Juggernaut"

3. "Cryoshock"

4. "A.O.A"

5. "The Immortals"

6. "Signals"

7. "Burn Them All"

8. "Give Us Life"

9. "Antidote To Order"

10. "Dark Descent".