Soundtrack do serialu "Sortownia" już dostępny! Autorem jest Michał Kush

Muzyka autorstwa Michała Kusha, wielokrotnie nagradzanego producenta, gitarzysty i kompozytora, wprowadza widza w mroczny klimat serialu i jego głównych wątków. Album liczy 31 utworów.

Twórca muzyki do serialu "Sortownia", Michał Kush, określa ją jako mroczną i brudną, pulsującą opowieść. To dźwięki elektroniczne połączone z klasycznymi smyczkami i wokalami, a kompozycje nastrojem oddają złożoność charakteru głównego bohatera i przenoszą widza w nieoczywisty świat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W serwisach Spotify i TIDAL pojawił się pierwszy album z muzyką do pierwszych 4 odcinków serialu, kolejny zostanie opublikowany po zakończeniu sezonu.

Reklama

"W przypadku realizacji muzyki do seriali trzeba myśleć bardziej motywami, które potem można w różny sposób przekształcać i aranżować. Tak, aby później te dźwięki zebrane w całość pasowały nie tylko do samego serialu, ale także do rozmaitych scen, które zawierają często zupełnie odbiegające od siebie emocje" - mówi Michał Kush w rozmowie z serwisem Polsat.pl.