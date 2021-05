Soren Holm nie żyje. Wokalista miał 25 lat

Wokalista duńskiej grupy Liss – Soren Holm – zmarł 27 maja w wieku 25 lat.

Soren Holm miał 25 lat /Gus Stewart /Getty Images

Śmierć lidera grupy Liss potwierdzono na ich stronie.



"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz najukochańszy Soren zmarł we wtorek. Soren był najukochańszą osobą, jaką znaliśmy. Zawsze dbał o każdego w jego towarzystwie. Jesteśmy zdruzgotani" - czytamy.

Grupa w imieniu rodziny zaapelowała o uszanowanie żałoby. "Dbajcie o siebie" - zakończono.

Zespół Liss działał od 2014 roku. Rok później wydali płytę "Try/Always". Producentem ich debiutu był m.in. Rodaidh McDonald z The xx.

Album grupy nie umknął łowcom talentów. W 2016 roku formacja podpisała kontrakt z wytwórnią XL (w niej zaczynała m.in. Adele) i wydała EP-kę "First".

Trzy lata później do sprzedaży trafiła druga EP-ka "Second". Zespół wyjechał w trasę koncertową jako suport Vampire Weekend. Ich dyskografię zamyka minialbum "Third".