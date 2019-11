Sonbird i bomba emocjonalna: Zobacz teledysk "Wada"

Pochodząca z Żywca grupa Sonbird kończy promocję debiutanckiej płyty "Głodny" prezentując teledysk do utworu "Wada".

Dawid Mędrzak (Sonbird) w akcji /Tadeusz Wypych / Reporter

Grupę Sonbird tworzą Dawid Mędrzak (wokal), Kamil Worek (gitara), Tomasz Kurowski (bas) i Maciej Hubczak (perkusja). Ich wspólna muzyczna przygoda trwa od lipca 2015 roku.

Szczególną uwagę odbiorców i dziennikarzy przykuł utwór "Ląd". Przed premierą debiutanckiego albumu "Głodny" (posłuchaj tytułowej piosenki!) ukazało się jeszcze wideo do utworu "Wodospady" (posłuchaj!).



Zespół zagrał na najważniejszych festiwalach w Polsce (m.in. koncerty Debiuty w Opolu), a gratulacje posypały się od recenzentów i fanów.



"Trzymam mocno kciuki za tych chłopaków, kibicuję im już od jakiegoś czasu. Mają w sobie niepowtarzalną charyzmę, są super" - chwaliła Daria Zawiałow.

Teraz grupa wypuściła teledysk do utworu "Wada".



"Mimo że piosenka nie jest singlem, który trafi do radia, bardzo chcieliśmy, żeby stworzyć do niej obraz, który będzie poruszał. Sama piosenka jest swoistą bombą emocjonalną, a w połączeniu z teledyskiem, wywołuje jeszcze większe emocje, które nawet mnie jest ciężko opisać. Ten obraz jest śmiałym rozwinięciem tego, co miałem w głowie, kiedy pisałem tekst do 'Wady'" - mówi Dawid Mędrzak.

"Piosenka jest niejednoznaczna, bardziej kreuje atmosferę niż opowiada jakąś historię. I taki jest też teledysk, zbudowany na określonym nastroju - mrocznym i niepokojącym. To, o czym mówi tekst piosenki, w klipie przejawia się poprzez senne wizje, będące metaforą stanu emocjonalnego i psychicznego bohaterki, znajdującej się po 'ciemnej stronie'" - dodaje reżyser i jeden ze scenarzystów, Przemysław Filipowicz.



