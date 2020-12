Solowy debiut wokalisty Queensryche gotowy

Todd La Torre, frontman amerykańskiej grupy Queensryche, nagrał pierwszą solową płytę.

Todd La Torre szykuje solowy album /materiały prasowe

Na albumie "Rejoice In The Suffering" La Torre nie tylko zaśpiewał, ale i zagrał na perkusji.

Reklama

W przedsięwzięciu tym wziął także udział gitarzysta Craig Blackwell, wieloletni współpracownik i przyjaciel wokalisty Queensryche, gigantów progresywnego heavy metalu z USA. Produkcją zajął się Chris "Zeuss" Harris.

"'Rejoice In The Suffering' to owoc prawdziwego zamiłowania, stuprocentowo metalowa płyta, która bez wątpienia ukazuje szeroki wachlarz moich możliwości wokalnych. Uważam, że każdy prawdziwy fan metalu znajdzie na niej coś dla siebie. Album ten kipi rytmem, dynamiką, mocą i treścią" - powiedział urodzony na Florydzie Todd La Torre.

Solowy debiut byłego wokalisty Crimson Glory trafi na rynek 5 lutego 2021 roku w barwach Rat Pak Records. W specjalnej wersji znajdziemy trzy bonusy: "Fractured", "Set It Off" i "One By One".

"Darkened Majesty" to pierwszy singel z longplaya "Rejoice In The Suffering". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Todd La Torre (Queensrÿche) "Darkened Majesty" Official Audio

Oto program albumu "Rejoice In The Suffering":

1. "Dogmata"

2. "Pretenders"

3. "Hellbound And Down"

4. "Darkened Majesty"

5. "Crossroads To Insanity"

6. "Critical Cynic"

7. "Rejoice In The Suffering"

8. "Vexed"

9. "Vanguards Of The Dawn Wall"

10. "Apology".