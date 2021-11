Sokół "NIC": Druga płyta rapera już w sprzedaży!

Z okazji premiery płyty "NIC" Sokół zgromadził grono twórców zaangażowane w tworzenie jego najnowszego albumu: dziennikarki oraz dziennikarzy, a także swoich przyjaciół i współpracowników na nietypowym wydarzeniu. W przestrzeni galerii BWA Warszawa artysta zorganizował bardzo oszczędny w formie, całkowicie korespondujący z oprawą płyty "NIC" oraz jej tytułem, specjalny premierowy odsłuch w formie minimalistycznej wystawy.

W kulminacyjnym punkcie wieczoru na dachu budynku hotelu MDM przy Placu Konstytucji w Warszawie rozbłysnął spektakularny neon "NIC". Neon przez najbliższe tygodnie będzie rozświetlał warszawskie Śródmieście.

Sokół - jedna z najmocniejszych osobowości na scenie muzycznej i niekwestionowany pionier polskiego rapu - przedstawia swoją drugą solową płytę.



Obecny na muzycznej scenie od ponad dwóch dekad, jest jedną z postaci, która ukształtowała jego lokalne brzmienie. Od początku swojej kariery przyzwyczaił odbiorców do nieszablonowego myślenia.

"NIC" to aż siedemnaście, a w specjalnej preorderowej wersji Deluxe Plus, dziewiętnaście premierowych utworów Sokoła. Raper do momentu premiery nie zdradzał zbyt wiele o albumie. Artysta prezentuje swój premierowy materiał bez dodatkowego komentarza. Dobór gości, których Sokół zaprosił do udziału, podkreśla nieoczywisty wymiar materiału: Fasolki, ZIP Skład, Pezet, Quebonafide, Szpaku, Sarius, Hodak, podobnie jak producenckie grono zaangażowane do stworzenia muzycznej warstwy płyty: Lanek, Steez83, Duit, DJ B, Zeppy Zep, Sampler Orchestra obok Shuko czy Magiery.

Artysta zapowiedział także nadchodzącą trasę koncertową. Szczegóły ujawnione zostaną w nadchodzących tygodniach.