12 października pojawiła się wspólna piosenka Sobla i sanah. Utwór "Cześć, jak się masz?" nie ma póki co teledysku, został opublikowany tylko w formie audio.

Sobel & sanah - "Cześć, jak się masz"? Posłuchaj piosenki

Sobel - kim jest?

Sobel to reprezentant młodego pokolenia polskiego rapu. Po sukcesie EP-ki "Kontrast" artysta w 2021 roku wydał album "Pułapka na motyle". Debiut ten to przedstawienie nie tylko pasji Szymona do muzyki, lecz także lekkości zabawy formą. Wśród gości na płycie pojawił się OKI, Gedz i Young Igi.

Sanah - kim jest?

sanah to obecnie najpopularniejsza artystka w naszym kraju. W 2020 roku szturmem podbiła listy przebojów utworami "Szampan" ( sprawdź! ), "Melodia" ( sprawdź! ) i "Królowa dram" ( posłuchaj! ). Jej debiutancki album "Królowa dram" pokrył się potrójną platyną. Otrzymała za niego również Fryderyka w kategorii album roku pop.

W 2021 roku ukazał się drugi album sanah - "Irenka". Artystka ponownie króluje w radiostacjach m.in. z piosenką "Ale jazz!" nagraną z Vito Bambino ( sprawdź! ) i "Etc. (na disco)" ( zobacz! ).