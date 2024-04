O losach Amy Winehouse można powiedzieć wiele. Za życia jej myśli wybrzmiewały z hitowych piosenek, a pogmatwane życie osobiste z nagłówków brukowej prasy.

Po tragicznej śmierci artystki 23 lipca 2011 roku, świat mógł nieco lepiej poznać samą Amy. Jej historia została ujęta w filmie dokumentalnym "Amy", a już niedługo poznamy ją także za sprawą filmu fabularnego "Back to Black. Historia Amy Winehouse", w którym postać legendarnej artystki sportretowała Marisa Abela.



Przyjaciółka zdradza, jak rówieśnicy traktowali Amy Winehouse. "To nie była najłatwiejsza przejażdżka"

Zapewne ci, którzy mieli okazję poznać Amy prywatnie, mają nadzieję, że po tym filmie świat zapamięta nie tylko genialną piosenkarkę, muzyczną poetkę, ale przede wszystkim niezwykłą kobietę.

"Zawsze była bezczelna. Robiła abstrakcyjne rzeczy i naprawdę mi się to podobało. Była mądra, niezwykle bystra, niepodobna do żadnej innej dziewczyny w tej szkole" - tak Amy Winehouse zapamiętała Billie Piper, która, podobnie jak Amy, uczęszczała do szkoły artystycznej Sylvia Young Theatre School w Londynie.

Najwyraźniej aktorka była jedną z nielicznych uczennic, które darzyły przyszłą gwiazdę muzycznej sceny sympatią i ceniły jej nietuzinkowy charakter. Wspominając szkolne czasy, Piper przyznała, że jej przyjaciółka była prześladowana przez inne uczennice.

"Amy zajmowała się swoimi sprawami, robiła dziwne rzeczy, testowała kolejne granice i dawano jej na to sporą przestrzeń. Niewiele dziewcząt mogło sobie na to pozwolić. W związku z czym często była prześladowana w szkole. To nie była dla niej najłatwiejsza przejażdżka" - przyznała aktorka w podcaście "Table Manners".



Zdjęcie Amy Winehouse na począku kariery / John Marshall / Getty Images

Historia Amy Winehouse w kinach. Kiedy premiera "Back to Black"?

Za kamerą "Back to Black" stanęła przyjaciółka Amy - Sam Taylor-Johnson. Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie, "Chłopak znikąd". To ona nakręciła także głośny film "50 twarzy Greya".

W głównej roli pojawi się znana z serialu HBO "Branża" Marisa Abela. 27-letnia obecnie aktorka zagrała także w serialu "COBRA", filmach "Rogue Agent" (2022), "She Is Love" (2022) i głośnej produkcji "Barbie".



Autorem scenariusza do filmu "Back to Black" jest Matt Greenhalgh, który pracował z Sam Taylor-Johnson przy "Chłopaku znikąd". W dorobku ma też scenariusz do innego filmu o cenionym wokaliście - "Control" o życiu Iana Curtisa, niezapomnianego frontmana Joy Division.

Sam Taylor-Johnson podkreśla, że jej film ma pełne poparcie ojca wokalistki, Mitcha Winehouse'a.



Premiera filmu "Back to Black. Historia Amy Winehouse" zaplanowana została na 12 kwietnia. W Polsce film zadebiutuje w kinach 19 kwietnia. W Stanach film będzie wyświetlony później, bo 10 maja.