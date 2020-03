Smolasty i teledysk "Kreski" z nowej płyty "Pełnia". Gościnnie Magdalena Karwacka z "Top Model" [TEKST]

Utwór "Kreski" to już szósty numer zapowiadający album "Pełnia" Smolastego.

Smolasty do teledysku "Kreski" zaprosił Magdalenę Karwacką /Warner Music Poland

"Kreski" to już szósty utwór zwiastujący drugi pełnoprawny album Smolastego "Pełnia", który ukaże się 24 kwietnia. Dotychczasowe klipy promujące to wydawnictwo zostały obejrzane już prawie 40 milionów razy.

Gościnnie wokalistę wsparli m.in. Tymek, Mr. Polska, Ewa Farna, Białas i inni, jeszcze nie ujawnieni goście.



"Album 'Pełnia' to podróż ku odnalezieniu samego siebie. Mój nowy album to zbiór pisanych po zmroku utworów, oddających chęć życia pełnią i czerpania z niego tego co najlepsze" - opowiada Smolasty.

"Kreski" to jeden z najważniejszych dla Smolastego utworów z nowej płyty. W teledysku wystąpiła, znana z programu "Top Model", Magdalena Karwacka.

Smolasty znany jest z takich przebojów, jak "Fake Love" ( sprawdź! ), "Uzależniony" ( posłuchaj! ) czy "Raj" ( sprawdź! ).

Smolasty w 2018 r. wydał debiutancki album "Fake Love". Longplay uzyskał status złotej płyty. Wszystkie single promujące ten krążek pokryły się platyną.

Norbert Smoliński to producent, wokalista, autor tekstów oraz raper. Szerszej publiczności dał się poznać jako współproducent płyty Kaza Bałagane "LOT022". Na swoim koncie ma EP-ki "Byłem, jestem, będę" oraz mixtape'y "Mr Hennesy" i "Los". Smolasty był też uczestnikiem piątej edycji Młodych Wilków.