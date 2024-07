Śmierć 17-letniej córki gwiazdy wstrząsnęła Polską. Co się dzieje z jej grobem?

Były partner Afrodyty zadzwonił do jej mamy, mówiąc, że ją porwał. Szantażował piosenkarkę żądając okupu za uwolnienie jej córki. Pieniądze miały być przekazane podczas kolejnej rozmowy, jednak nie zdecydował się znów zadzwonić. Dwa dni od zdarzenia znaleziono ciało 17-latki. Piotr G. nie chciał przyznać się do winy.

"W moim sercu Afrodyta będzie żyła zawsze. Nadal obchodzę każde jej urodziny, rocznicę śmierci, zastanawiam się, jaka by była, co by robiła, czy miałaby dzieci. Ale na co dzień nie rozpaczam. Pogodziłam się z myślą, że moje dziecko jest już w lepszym świecie, do którego wszyscy zdążamy. Nie czuję złości ani nienawiści. Mam pokój w sercu. Bez tego nie mogłabym żyć ani śpiewać" - wyznała w rozmowie z "Twoje Imperium".