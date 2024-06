Słynny raper nie żyje. Jego muzyka była zakazana w USA

Przyczyna ani miejsce śmierci Marka Rossa, znanego swoim fanom pod pseudonimem Brother Marquis, nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Brother Marquis zmarł w wieku 58 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu w poniedziałek wieczorem. Raper dołączył do 2 Live Crew po przeprowadzce z Kalifornii do Miami. Grupa, założona w 1984 roku, zyskała sławę dzięki prowokacyjnym tekstom. Marquis był częścią najbardziej znanej obsady grupy obok Christophera Wong Wona (Fresh Kid Ice), Luthera Campbella (Luke Skyywalker) i Davida Hobbsa (Mr. Mixx).

Album "As Nasty as They Wanna Be" był zakazany w USA

2 Live Crew zyskało największą sławę, gdy ich album z 1990 roku, "As Nasty as They Wanna Be", został uznany za obsceniczny przez sąd na Florydzie. Tym samym stał się pierwszym albumem w historii Stanów Zjednoczonych zakazanym ze względu na treści. W tym samym roku Ross wraz z innymi członkami grupy został aresztowany po występie w klubie nocnym, który został potajemnie nagrany przez policjanta pod przykrywką.

Ostatecznie, Ross i pozostali członkowie zostali uniewinnieni.

Brother Marquis pozostawił po sobie znaczący hip-hopowy dorobek, będąc częścią grupy, która nie tylko zdefiniowała gatunek, ale również przyczyniła się do ważnej dyskusji na temat wolności słowa w muzyce.