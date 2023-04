"Zostałem wykorzystany seksualnie przez Johnny'ego Kitagawę od 15 do 20 razy. Po raz pierwszy doszło do tego, gdy miałem 15 lat" - powiedział Kauan Okamoto na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Okamoto jest pierwszą osobą, która odważyła się publicznie powiedzieć o czynach, jakich miał się dopuszczać łowca talentów. 26-letni dziś piosenkarz miał zostać wykorzystany przez Johnny'ego Kitagawę, gdy miał 15 lat. J-popowy (pop japoński - przyp. red.) potentat miał wejść do jego łóżka, dotykać jego genitaliów, a na koniec doprowadzić do seksu oralnego. Dzień później Kitagawa miał wręczyć Okamoto 10 tysięcy jenów (równowartość 75 dolarów) nie tłumacząc, za co otrzymuje pieniądze.

Idol nastolatek przez lata milczał - o zaistniałej sytuacji także nikomu nie powiedział. W ten sam sposób miały postępować inne ofiary. "Byliśmy tylko dziećmi, śmialiśmy się z tego" - stwierdził na konferencji prasowej.

Jak podaje "South China Morning Post", wielu młodych podopiecznych, którzy mieli zadebiutować, nocowało w apartamencie Kitagawy. Znajdował się on na ostatnim piętrze budynku i był wyposażony w jacuzzi, bar i sprzęt do karaoke. Według Okamoto chłopcy, którzy marzyli o karierze, mieli świadomość, że odrzucenie "zalotów" łowcy talentów miało zaprzepaścić ich szanse na sukces. "Niektórzy juniorzy mówili nawet: musisz być u niego, aby odnieść sukces" - stwierdził.

Zdjęcie Okładki japońskich gazet informujące o śmierci Johnny'ego Kitagawy w 2019 roku / Yuichi Yamazaki / Stringer / Getty Images

Johnny Kitagawa skrzywdził setki chłopców. "Byliśmy tylko dziećmi"

Mimo to Okamoto nie ma zamiaru wnosić o wszczęcie śledztwa w sprawie przestępstw Kitagawy. "Dzięki Johnny'emu moje życie się zmieniło. Ale uważam też, że to, co Johnny mi zrobił, wykorzystując mnie seksualnie, gdy miałem 15 lat, i innym chłopcom, było złe" - dodał gwiazdor.

Sprawa Kitagawy zyskała duży rozgłos w Japonii po wyemitowanym niedawno reportażu BBC. To w nim przedstawiono informacje o nadużyciach, jakich łowca talentów miał się dopuszczać. Według "South China Morning Post" oskarżenia w jego stronę pojawiały się już dawno, ale ich autorzy pozostawali wciąż anonimowi. Tym bardziej z dużym poruszeniem spotkało się wyznanie gwiazdy piosenki - Kauana Okamoto.

"Mam nadzieję, że inne ofiary, najlepiej wszystkie, też zdecydują się mówić" - powiedział mediom Okamoto. Jego zdaniem ofiarą mężczyzny padło nawet "od 100 do 200" początkujących artystów w tym czasie, gdy on zaczynał karierę. "Chciałbym, by zarząd agencji, a także sam Johnny, gdyby wciąż tu był, opowiedzieli o tym, co się stało, i zapewnili, że do takich rzeczy już nie dojdzie" - dodał 26-latek.

Johnny Kitagawa zmarł w 2019 roku w wieku 87 lat z powodu udaru mózgu.

