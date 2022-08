Sławomir został pierwszym polski ambasadorem firmy Shopee, która w ostatnich miesiącach przygotowywała zapadające w pamięć kampanie reklamowe wykorzystujące znane piosenki. Po "Baby Shark" i "Kaczuszkach" przyszedł czas na "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ).

Wokalista osobiście pojawia się w klipie promującym sklep. "Cześć, tu Sławomir. Cieszę się, że mogę brać udział w pierwszej w Polsce kampanii Shopee 9.9 Dzień Super Zakupów. Sławomir kojarzy się rodakom z dobrą rozrywką i muzyką na najwyższym poziomie. Fani to doceniają, a wiele dowodów tej sympatii otrzymuję przez ostatnie lata mojej estradowej kariery" - skomentował występ w reklamie.



Reklama

Zobacz nagranie!

Wideo 9.9 Dzień Super Zakupów na Shopee!

Sławomir i "Miłość w Zakopanem" w reklamie Shopee

W ostatnich latach niemal żadne polskie wesele nie może obyć się bez piosenek Sławomira. "Miłość w Zakopanem" szturmem podbiła serca polskich słuchaczy, czego efektem jest uzyskany poczwórny diament za sprzedaż 400 tys. egzemplarza singla. Obecnie wielkim zainteresowaniem na imprezach cieszy się również "Weselny pyton" ( sprawdź! ), w teledysku do którego zagrał Krzysztof Ibisz.

Mimo ogromnej popularności, Sławomir nie przyjmuje propozycji gry na weselach. Tłumaczy to mocno wypełnionym kalendarzem koncertowym, a przed wszystkim wymaganiami technicznymi, którym mało kto jest w stanie sprostać.

Polsat SuperHit Festiwal 2021: Sławomir i Kajra na scenie 1 / 6 Sławomir i Kajra przywitali się z widzami wielkim przebojem "Miłość w Zakopanem". Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski udostępnij

"Jeżeli gramy koncert to nie jest koncert z pół-playbacku, czy z USB, ale jest to prawdziwy koncert z muzykami na żywo. Jeżeli damy taki występ, to musi być on na poziomie, żeby się młodzi ucieszyli" - tłumaczył Sławomir w rozmowie z przeambitni.pl.

Shopee zasłynęło w ostatnim czasie innymi reklamami, w których użyto wspomniane wcześniej utwory. Odbiorcy narzekali w Internecie, że klipy wykorzystujące znane piosenek na dłuższą metę są denerwujące. Platforma handlowa jest jedną z największych na świecie, a na polskim rynku działa od września 2021 roku.

Clip Sławomir Megiera