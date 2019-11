Sława Przybylska opiekuje się chorym mężem. Co dalej z koncertami?

Trudne chwile w życiu piosenkarki Sławy Przybylskiej. Jej mąż Jan Krzyżanowski od roku bardzo ciężko choruje i wymaga całodobowej opieki.

Sława Przybylska przeżywa trudne chwile - zdjęcie z 20 października 2019 r. /JERZY DOROSZKIEWICZ/Polska Press / East News

87-letnia obecnie Sława Przybylska debiutowała na szerszej scenie pod koniec lat 50. XX wieku.

Największą popularność piosenkarka zdobyła dzięki utworowi "Pamiętasz była jesień" przygotowanej do filmu "Pożegnania" Wojciecha Hasa oraz piosenkom "Nie kochać w taką noc to grzech" i "Gdzie są kwiaty z tamtych lat".

Ostatnio przypomniała się publiczności występując pod koniec października w Białymstoku. Na scenie pojawiła się też m.in. podczas tegorocznej gali finałowej Grechuta Festival Kraków 2019.

Tymczasem gwiazda skupia się na sprawach rodzinnych opiekując się ciężko chorym mężem. 80-letni Jan Krzyżanowski w ub. r. doznał rozległego udaru. Według informacji "Super Expressu" do dziś jest częściowo sparaliżowany.

"Mąż zrobił mi taką niespodziankę, że jest chory od roku... To przykra niespodzianka. Jestem przygotowana na to, że jestem pielęgniarką, kucharką i sprzątaczką. Ale nie sprawia mi to specjalnie trudności. Mam taką pozytywną radę dla kobiet, które są w podobnej sytuacji, aby ten przymusowy obowiązek stał się radosną koniecznością. Gdy kobiety zajmują się gotowaniem, sprzątaniem, niech będzie to radosna konieczność. Przynajmniej jest się kim zajmować" - mówi piosenkarka w rozmowie z tabloidem.

Sława Przybylska i Jan Krzyżanowski są razem od 56 lat. Poznali się w 1963 r. podczas jednego z jej koncertów.

Na przestrzeni lat 1974-1987 współpracowała z Teatrem "Stara Prochownia", była aktorką i piosenkarką "Teatru na Targówku" w Warszawie. Zagrała w wielu spektaklach teatralnych, m.in.: "Toast weselny", "Bukiecik alpejskich fiołków", "Ballada o miłości zagrożonej".

W 2001 roku ukazała się obszerna i bogato ilustrowana biografia artystki pod tytułem: "Oblicza Sławy" autorstwa Róży Jaśkowskiej i Jana Krzyżanowskiego.

W roku 2007 Sława Przybylska obchodziła 50-lecie twórczości, w związku z tym wznowiła działalność. Mieszka w Otwocku wraz z mężem Janem Krzyżanowskim, literatem i publicystą. Została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.