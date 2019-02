Slash nakręcił teledysk w Łodzi: Zobacz "The Call of the Wild"

Ponad 70 tys. odsłon ma już nakręcony w Atlas Arenie w Łodzi koncertowy teledysk Slasha. Wideo powstało do utworu "The Call of the Wild".

Slash i Myles Kennedy w Atlas Arenie w Łodzi /Ewelina Wójcik /Show The Show

12 lutego w Atlas Arenie w Łodzi Slash wystąpił w towarzystwie wokalisty Mylesa Kennedy'ego i grupy The Conspirators.

Reklama

To kolejny przystanek na światowej trasie promującej wydany we wrześniu 2018 r. album "Living the Dream".

- Kiedy zaczynamy pracę nad nowym materiałem, jamujemy wspólnie, dzielimy się pomysłami, bawimy się. Dopiero aranżacje zaczynają to spinać ze sobą. Kiedy pojawiamy się w studio, po prostu gramy na żywo w studio, więc proces tworzenia jest bardzo spontaniczny - opowiada Slash w rozmowie z Interią.

"The Call of the Wild" to kolejny numer wybrany do promocji płyty "Living the Dream". Wcześniej singlami zostały utwory "Driving Rain", "Mind Your Manners" i "My Antidote".

Clip Slash The Call of the Wild - ft Myles Kennedy and the Conspirators

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash: To bardzo prosty zespół INTERIA.PL

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators - Łódź, 12 lutego 2019 r. 1 28 Zobacz zdjęcia z koncertu Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators w Atlas Arenie w Łodzi Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 28