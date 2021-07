W Internecie można znaleźć wiele zdjęć, do których słynny gitarzysta zespołu z Los Angeles pozuje z flaszką bourbona w ręku. Jak poinformowała na Instagramie partnerka Slasha Meegan Hodges, te czasy należą już do odległej przeszłości.

Slash jest gitarzystą cenionym na całym świecie /Josh Brasted/FilmMagic /Getty Images

Slash, który razem z Guns N' Roses nagrał sporo hitów, takich jak "November Rain" czy "Welcome to the Jungle", odszedł z zespołu w 1996 roku.

Dwa lata temu Slash w wywiadzie dla portalu "Belfast Live" wyznał, że po opuszczeniu zespołu grał "wszędzie", bez konkretnego celu i pomysłu na karierę i życie.

"Opuściłem swój zespół, rozwiodłem się, przechodziłem przez całe to gów**. Miałem problemy w wytwórni płytowej. To było naprawdę klasyczne życie rock'n'rollowe - od tej złej strony" - opowiadał.

W 2001 roku u muzyka wykryto zastoinową niewydolność serca w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu i narkotyków. Do odwyku dojrzewał jednak jeszcze pięć lat. "Wczesnym rankiem 3 lipca 2006 roku zgłosiłem się na leczenie" - napisał Slash w biografii z 2007 roku. "Po trzydziestu dniach odwyku całkowicie się poddałem... Dowiedziałem się o sobie wtedy więcej, niż kiedykolwiek myślałem, że to możliwe. I od tego czasu jestem trzeźwy" - opisywał.

"Kochany, gratuluję 15 lat w trzeźwości! Ktoś mądry powiedział: 'Uzależniony, który wyzdrowieje, jest w stanie osiągnąć wszystko'. Każdego dnia jestem z ciebie bardzo dumna, ale dziś jestem szczególnie dumna. Kocham Cię całym sercem!" - napisała oddana gitarzyście Meegan Hodges.

Slash rozpoczął karierę w latach 80. Razem z perkusistą Stevenem Adlerem i basistą Duffem McKaganem dołączył do zespołu Hollywood Rose, w którym występowali m.in. wokalista Axl Rose i gitarzysta Izzy Stradlin. W połowie 1985 r. ta piątka stworzyła pierwszy stabilny skład grupy Guns N' Roses. Formacja szybko uzyskała status "niegrzecznych chłopców rock'n'rolla", do czego przyczynił się tryb życia muzyków - narkotyki, alkohol i seks.



Przez lata do charakterystycznego wizerunku Slasha należał cylinder na głowie, zasłaniające niemal całą twarz kręcone loki, przeciwsłoneczne okulary, papieros w ustach i butelka alkoholu w dłoni. Od 2006 r. gitarzysta jest "czysty" - nie pije i nie zażywa narkotyków (heroina niemal doprowadziła go do śmierci). W 2009 r. po śmierci matki na raka płuc rzucił także papierosy.



W 2010 r. wydał pierwszą w pełni solową płytę "Slash", a do współpracy zaprosił takie gwiazdy, jak m.in. Ozzy Osbourne, Lemmy, Chris Cornell, Alice Cooper, Iggy Pop, Adam Levine, Fergie, Nicole Scherzinger, Kid Rock, M. Shadows, Ian Astbury i Myles Kennedy.



W 2016 r. doszło do głośnego pojednania Slash i Duffa McKagana z Axlem Rose'em, który został jedynym członkiem Guns N' Roses z najsłynniejszego składu. Efektem było "reunion" grupy, która ruszyła w światowy objazd "Not in This Lifetime... Tour" (trzecia najbardziej dochodowa trasa w historii).