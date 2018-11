Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators z pomocą fanów: Zobacz teledysk "Mind Your Manners"

Slash poprosił niedawno fanów o pomoc w nakręceniu teledysku do utworu "Mind Your Manners" z ostatniej płyty "Living The Dream". Efekt końcowy możecie już zobaczyć poniżej.

Slash prezentuje nowy teledysk /Neilson Barnard /Getty Images

Pod koniec września ukazała się płyta "Living the Dream" nagrana pod szyldem Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators.

Zespół tworzą Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wokalista Myles Kennedy (m.in. Alter Bridge i kariera solowa) oraz tworzący The Conspirators Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (gitara basowa, śpiew) i Frank Sidoris (gitara, śpiew).

Przy następcy "World On Fire" z 2014 roku ponownie pracował producent Michael "Elvis" Baskette (m.in. Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus). Na płytę "Living the Dream" trafiło 12 premierowych utworów.

"Mind Your Manners" to drugi singel po "Driving Rain". Muzycy o pomoc przy nakręceniu teledysku do tego utworu poprosili swoich fanów podczas ostatniego, dwugodzinnego, wyprzedanego koncertu z zakończonej niedawno trasy koncertowej po USA, który odbył się w Palladium w Hollywood. Fani rejestrowali zespół w akcji za pośrednictwem aplikacji Cinebody, którą następnie reżyser i montażysta Clifton Collins wykorzystał do stworzenia gotowego wideoklipu.



"Wspaniale było zaangażować fanów w powstanie teledysku. Wykonali wspaniałą pracę! Podobnie Clifton, który wszystko pięknie zmontował" - mówił Slash.

Przypomnijmy, że poprzednie dokonania Slasha i "Konspiratorów": "Slash", "Apocalyptic Love" i wspomniana płyta "World On Fire", znalazły się w Top 10 Billboardu.



W ramach promocji "Living The Dream" zespół zagra 12 lutego 2019 r. w Atlas Arenie w Łodzi. W tej hali Slash występował już w listopadzie 2015 r. Był to jego trzeci koncert w Polsce z Mylesem i The Conspirators.

Dodatkowo dwukrotnie odwiedził nas z Guns N' Roses, dając występ na Energa Stadionie w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Stadionie Śląskim w Chorzowie (9 lipca 2018 r.).

Slash ma w dorobku płyty Guns N' Roses: "Appetite for Destruction"(1987), "G N' R Lies" (1988), "Use Your Illusion I" (1991), "Use Your Illusion II" (1991) i "The Spaghetti Incident?" (1993), materiały pod szyldem Slash's Snakepit: "It's Five O'Clock Somewhere" (1995) i "Ain't Life Grand" (2000), dwie płyty z grupą Velvet Revolver - "Contraband" (2004) i "Libertad" (2007) oraz wiele gościnnych udziałów w nagraniach innych wykonawców, chociażby Michaela Jacksona, Lenny'ego Kravitza, Alice Coopera, Spinal Tap, Beth Hart.

Wkrótce na stronach Interii będziecie mogli przeczytać wywiad z Mylesem Kennedym.