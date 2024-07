Skiba chciał zakpić z Babiarza i strzelił sam sobie w bramkę. Wyszło niezręcznie

"Piękny song Lennona, to marzenie autora o świecie bez wojen. Za przyczyny ciągłych wojen na świecie poeta uważa (zresztą słusznie) państwa, granice i religie. Oczywiście marzenie Lennona, to utopia, bo państwa, granice i religie będą zawsze i dlatego zawsze będą też wojny, ale na tym właśnie polega poezja, że można w niej marzyć o rzeczach niemożliwych. I dlatego też piosenka Lennona kochana jest przez miliony ludzi na całym świecie. (...) Gdyby pan Babiarz nie wiedział, to wyjaśniam, że w poezji trafiają się także takie stwory jak duchy, serce na dłoni lub w kieszeni, a nawet gadające chmury, kwiaty i drzewa" - napisał w swoim poście Skiba.

"Wers 'wyobraź sobie, że nie ma religii, krajów i polityki' jest zasadniczo wprost z "Manifestu Komunistycznego", choć sam nie uważam się za komunistę, ani nie należę do żadnej partii" - przytacza wypowiedz Lennona w książce "Lennon and McCartney: Together Alone" John Blaney. Lennon przyznawał również, że jest zwolennikiem powstania, zupełnie odmiennej od radzieckiej, idei "brytyjskiego socjalizmu".