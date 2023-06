Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom brytyjskich mediów, wkrótce powstanie dokument poświęcony Cheryl. Piosenkarka prowadzi ponoć obecnie "zaawansowane" rozmowy z różnymi wytwórniami.



"Lista gwiazd, które wcześniej opowiedziały swoją historię własnymi słowami, jest bardzo długa. Cheryl jest mocno zainteresowana takim projektem. Chce po prostu przedstawić swoją wersję wydarzeń. Zależy jej na tym, by mieć duży wkład w proces twórczy oraz by filmowcy mieli podobne podejście do opowiedzenia na ekranie historii jej życia" - ujawniła osoba z bliskiego otoczenia wokalistki w rozmowie z "The Sun".



Informator pisma prognozuje, że o prawa do dokumentu o artystce walczyć będą najwięksi gracze na rynku. "Na razie nie wiadomo, który nadawca go wyemituje, ale biorąc pod uwagę coraz silniejszą konkurencję między telewizją i serwisami streamingowymi, można śmiało założyć, że będziemy mieć do czynienia z prawdziwą bitwą przetargową" - zaznaczył rozmówca brytyjskiego dziennika.



Burzliwe życie prywatne gwiazdy "X Factora" i Girls Aloud

Znajomy Cheryl ujawnił też, że jeśli dokument o wokalistce w istocie powstanie, sporo miejsca poświęci w nim ona swoich nieudanym związkom. W 2010 roku gwiazda rozwiodła się z pierwszym mężem, angielskim piłkarzem Ashleyem Colem, gdy na jaw wyszły jego liczne zdrady. Cztery lata później piosenkarka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Jej nowym wybrankiem był francuski restaurator Jean-Bernard Fernandez-Versini. Ten związek też nie przetrwał próby czasu - para rozstała się zaledwie dwa lata później. Oficjalnym powodem zakończenia ich relacji były "różnice nie do pogodzenia".

Na początku 2016 roku świat obiegła informacja, że Cheryl znalazła szczęście u boku młodszego o 11 lat wokalisty Liama Payne'a, którego poznała na planie programu "X Factor" (była jurorką, gdy Payne trafił do programu jako uczestnik). Rok później powitali oni na świecie synka, któremu dali na imię Bear.



Sielanka nie trwała długo. Para poinformowała o rozstaniu latem 2018 roku. Głośnym echem w mediach odbił się wywiad, w którym Payne ujawnił, że to właśnie narodziny potomka doprowadziły do rozpadu ich związku. Zdaniem znajomych artystki wychowywała ona synka sama, nie otrzymując od partnera praktycznie żadnego wsparcia.

Autorka hitu "Firecracker" kilka lat temu zrobiła sobie przerwę od tworzenia muzyki. Obecnie spełnia się jako aktorka, występując na West Endzie w thrillerze "2:22 A Ghost Story". W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że marzy jej się rola w "szorstkim dramacie". Zapytana niedawno przez fanów o to, czy w najbliższym czasie planuje zaprezentować nowy muzyczny materiał, odparła: "Branża muzyczna zmieniła się nie do poznania. Nie wiem, czy jeszcze tam pasuję".