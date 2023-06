Piotr Kuźniak występował w Trubadurach od 1993 roku - zajął miejsce Krzysztofa Krawczyka, gdy grupa się reaktywowała. W Opolu zespół świętował 60-lecie. Wygląda jednak na to, że na scenie zespół pojawił się w wybrakowanym składzie. Gitarzysta jest zaskoczony takim rozwojem zdarzeń.

"Po 29 latach nagle zostałem odsunięty od zespołu. Nie znam powodów tej decyzji, mogę jedynie podejrzewać, że nowy muzyk jest tańszy od mnie, a może jest to spowodowane tym, że zacząłem występować w projekcie 'Jak przeżyć wszystko jeszcze raz...' z największymi przebojami Krzysztofa Krawczyka?" - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

W 2005 roku z zespołu odszedł Ryszard Poznakowski, który nie mógł pogodzić się ze współpracą Trubadurów z Samoobroną. Był członkiem zespołu od 1969 roku i napisał wiele przebojów. W 2012 roku Piotr Kuźniak dołączył do zespołu Poznakowski Band, ale pozostał jednocześnie członkiem Trubadurów.

Piotr Kuźniak zastąpiony sobowtórem w Trubadurach! "Kradzież wizerunku"

Obaj muzycy zaangażowali się w trasę koncertową poświęconą Krzysztofowi Krawczykowi, "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz". To zdaniem Kuźniaka mogło przelać czarę goryczy.

"Jakiś czas temu dowiedziałem się, że Trubadurzy zagrali tu i tam, że w jakimś mieście odbył się koncert, na którym ponoć wystąpiłem. To kompletna bzdura. Zastąpiono mnie muzykiem, który jest do mnie podobny, ale to nie jestem ja! W mediach podpisuje się go moim nazwiskiem, co moim zdaniem jest już przekroczeniem granicy kradzieży wizerunku" - stwierdził wokalista.

"Super Express" podaje, że podczas gdy dubler Piotra Kuźniaka podawał się za niego w Opolu, wokalista wraz z Ryszardem Poznakowskim dawał koncert na molo w Sopocie.

