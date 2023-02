Quavo był jednym z artystów, którzy wzięli udział w specjalnym występie w hołdzie wszystkim zmarłym znanym w branży muzycznej w ostatnich 12 miesiącach. Jeden z fragmentów dotyczył osób m.in. związanych z hip hopem.

Na scenie wykonał utwór "Without You" w hołdzie swojemu koledze Takeoffowi, który zginął w wyniku postrzelenia 1 listopada 2022 roku.

Razem z Takeoffem i Offsetem, Quavo tworzył niezwykle popularny skład Migos, który przy okazji pierwszego albumu nazywano nawet "hiphopowymi Beatlesami". W ostatnich miesiącach przed śmiercią stosunki między raperami uległy zdecydowanemu pogorszeniu.

Wszystko za sprawą plotek o romansie dziewczyny Quavo - Saweetie - z jego kolegą z grupy Offsetem. To doprowadziło do rozpadu zespołu.



Bójka podczas gali Grammy. Co działo się za kulisami?

Jak się okazuje, konflikt między raperami nadal nie został rozwiązany, a śmierć kolegi wcale nie sprawiła, że udało im się pogodzić. Zaproszony przez akademię Grammy do występu Offset miał wdać się w bójkę z Quavo za kulisami wydarzenia. Według TMZ.com agresywniejszy w całym sporze miał być Quavo, który ostatecznie zablokował też wyjście byłego kolegi na scenę.

Do sieci trafiło również nagranie, na którym słychać krzyczącą na obu raperów Cardi B. "Obaj nie macie racji. To, co robicie, nie jest odpowiednie".

Offset skomentował to, co wydarzyło się za sceną, na Twitterze: "To, co wyglądało na bójkę z moim bratem, to jakieś szaleństwo".