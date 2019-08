Skandal na Festiwalu Muzyki Tanecznej. Jest zgłoszenie do Rzecznika Praw Dziecka

Nie milkną echa wokół kontrowersyjnego występu zespołu Weekend na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach. Oprócz skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oficjalne zawiadomienie w sprawie wpłynęło do Rzecznika Praw Dziecka.

Do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła skarga w sprawie występu na Festiwalu Muzyki Tanecznej /Marcin Bruniecki / Reporter

Radek Liszewski wystąpił pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach (10 sierpnia). W trakcie piosenki "Jesteś zarąbista" (posłuchaj!) wokalista zszedł do publiczności, aby zaśpiewać w tłumie jej fragment.

Liszewski usiadł obok rodziny z dziećmi i słowa "Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się / Obiektem pożądania właśnie stałaś się" zaadresował do jednej z dziewczynek (sprawdź pełny tekst utworu!).

Nagranie z tym fragmentem koncertu błyskawicznie obiegło sieć, a napisały o nim media w całej Polsce. Komentujący nie szczędzili ostrych komentarzy pod adresem Liszewskiego i jego zespołu. Oberwało się również TVP.



"To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła. Bez przesady. Równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne" - bronił się wokalista.

Sprawa nie zakończyła się jedynie na wyrazach oburzenia.

Szef działu Zagranica "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński zapowiedział na Twitterze, że o tym, co znalazło się w transmisjach z festiwalu, poinformuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. "Ręce precz od naszych dzieci! Jeszcze dziś składam na TVP skargę w KRRITV w związku z brutalną seksualizacją dzieci w jednym z programów. Skandal!" - napisał na Twitterze.

To jednak nie koniec. Działaczka społeczna Agnieszka Dziemanowicz-Bąk (związana z partią Razem) złożyła skargę do Rzecznika Praw Dziecka. Zaapelowała również do Ordo Iuris.

"Fundacja Ordo Iuris deklaruje, że działa na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją. Dlatego złożyłam dziś wniosek o podjęcie przez Fundację interwencji prawnej wobec TVP i prezesa Jacka Kurskiego ws. demoralizacji i seksualizacji dzieci podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach" - czytamy na Twitterze.



"W tej samej sprawie złożyłam skargę do Rzecznika Praw Dziecka, od którego oczekuję pilnego zajęcia stanowiska i zdyscyplinowania prezesa TVP za dopuszczenie do skandalicznej sytuacji z transmisją gorszącego i krzywdzącego dzieci materiału" - dodała.



Druga edycja Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach odbyła się w dniach 10-11 sierpnia. Na scenie pojawili się również: Zenon Martyniuk, Bayer Full, Limahl oraz Piękni i Młodzi.