Sirenia z albumem "1977". Zobacz teledysk do "Twist In My Sobriety", przeróbki słynnego przeboju z lat 80.

Świeży materiał grupy rodem z portowego Stavangeru na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii ponownie wyprodukował Morten Veland, lider, multiinstrumentalista i wokalista Sirenii spod znaku symfonicznego gothic metalu. Miks i mastering we francuskim Vamacara Studio wykonał HK.

"Na swoim 11. albumie ikony symfonicznego metalu z wrodzonym sobie wdziękiem łączą rock lat 80. z pierwiastkami synthwave'u" - zachwala swoich podopiecznych austriacka Napalm Records, która zaplanowała premierę "1977" na 26 maja.

Prócz wspomnianego Velanda, obecny skład Sirenii nadal współtworzą francuska wokalistka Emmanuelle Zoldan; jej rodak, gitarzysta Nils Courbaron; oraz brytyjski perkusista Michael Brush.

Zapowiedzią nowego longplaya Sirenii jest bonusowa przeróbka "Twist In My Sobriety", wielkiego przeboju brytyjskiej wokalistki Tanity Tikaram z 1988 roku. Powstały do niej teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Sirenia Twist in my Sobriety

Na płycie "1977" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Deadlight"

2. "Wintry Heart"

3. "Nomadic"

4. "The Setting Darkness"

5. "A Thousand Scars"

6. "Fading To The Deepest Black"

7. "Oceans Away"

8. "Dopamine"

9. "Delirium"

10. "Timeless Desolation"

11. "Twist In My Sobriety".