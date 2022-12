Siouxsie Sioux występująca obecnie jako solistka, legenda brytyjskiej sceny rockowej zasłynęła w latach 70. i 80. ostrymi i bezkompromisowymi tekstami piosenek punkowych oraz postpunkowych a także stylem. Wyróżniał ją makijaż, karminowe usta, sterczące, farbowane na czarno włosy i czarne stroje.

Do inspiracji jej twórczością przyznają się muzycy takich grup jak Joy Division , U2, The Cure, Radiohead, Jesus and Mary Chain, Jane's Addiction i TV on the Radio.

Siouxsie Sioux powraca na solowym koncercie. Nie występowała od dekady

Artystka po raz ostatni koncertowała w 2013 roku podczas festiwalu Meltdown. Wówczas wystąpiła w repertuarze składającym się z największych hitów Siouxsie and the Banshees (w tym pochodzących z trzeciego albumu zespołu "Kaleidoscope"). Teraz ma wystąpić na scenie BBC Sounds, która mieści się w słynnym namiocie w czerwono-niebieskie paski na szczycie wzgórza.

Wśród innych potwierdzonych wykonawców lipcowego festiwalu są m.in.: Pulp, Paolo Nutini, George Ezra, The Kooks, Metronomy, Paul Heaton & Jacqui Abbott, Black Midi, The Lighting Seeds, The Proclaimers, Sophie Ellis-Bextor, Young Fathers, The Beths, The Big Moon, The Dinner Party.

