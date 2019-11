Siostra George'a Michaela przerywa milczenie i odpowiada Eltonowi Johnowi

Siostra George Michaela postanowiła odpowiedzieć na słowa Eltona Johna na temat ostatnich dni gwiazdora. Według niej wokalista czuł się dobrze ze swoją seksualnością.

George Michael zmarł w wieku 53 lat /Dave J Hogan /Getty Images

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner, fryzjer gwiazd i fotograf Fadi Fawaz.

7 marca 2017 roku (czyli ponad dwa miesiąca po śmierci wokalisty) ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby.

Pod koniec marca odbył się natomiast pogrzeb artysty. Gwiazdor został pochowany na cmentarzu Highgate w północnej części Londynu. To tam 20 lat temu spoczęła matka George'a Michaela - Lesley.

Śmierć Michaela była jednym z wątków, który Elton John poruszył podczas rozmowy z Sharon Osbourne w programie "The Talk". Przyjaciel zmarłego gwiazdora zdradził, że od pewnego momentu z wokalistą było coraz gorzej. Nie chciał też przyjąć pomocy od przyjaciół.



"Nie podobało mu się, że zasugerowałem, że może gdyby trochę zmienił swoje życie, byłby szczęśliwszy. Sam zainteresowany musi tego chcieć, a biedny George tego nie chciał" - tłumaczył. Według Eltona Johna George Michael czuł się źle w "skórze geja".

Na te słowa postanowiła zareagować siostra George Michaela, Melanie Panayiotou. W rozmowie z "The Big Issue" stwierdziła bowiem, że jej brat był "bardzo dumny z bycia gejem, w przeciwieństwie do tego, co można było ostatnio przeczytać".

W ostatnim czasie przypomniano również wywiad, przeprowadzony na krótko przed śmiercią z Michaelem.



"Nigdy nie miałem moralnego problemu z byciem gejem. Myślałem, że zakochiwałem się w kobiecie, ale dopiero, gdy zakochałem się w mężczyźnie, zorientowałem się, że tamte związki nie były na tym oparte" - stwierdzał.

Gdy miał 19 lat, przyznał się koledze z duetu Wham!, Andrew Ridgeleyowi, że jest biseksualistą. Na początku kariery sypiał także z kobietami, ale ostatecznie zdał sobie sprawę, że jest gejem.

W 1992 r. Michael związał się z brazylijskim projektantem mody Anselmo Feleppą, który rok później zmarł na udar mózgu (choroba związana była z AIDS). Wieloletnim partnerem wokalisty był Kenny Goss (lata 1996-2009).



Przypomnijmy, że w listopadzie do sieci trafił pierwszy pośmiertny utwór George'a Michaela "This Is How (We Want You To Get High)", który promuje film "Last Christmas" z Emilią Clark.

