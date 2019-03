Siostra Cristina powraca. Śpiewająca zakonnica będzie teraz tańczyć z gwiazdami

Śpiewająca zakonnica, siostra Cristina, triumfatorka telewizyjnego programu "The Voice of Italy" w 2014 roku, weźmie udział we włoskiej edycji "Tańca z gwiazdami". "Nie sądzę, bym umiała tańczyć z mężczyzną" - przyznała.

Kolejna edycja programu "Ballando con le stelle" w RAI rozpoczyna się 30 marca, a udział w niej pochodzącej z Sycylii siostry urszulanki jest największą sensacją.

"Wiem, że napłyną słowa krytyki, na które przygotowuję się duchowo" - powiedziała 30-letnia zakonnica w wywiadzie dla tygodnika "Famiglia Cristiana".

"Wiary nie można zamykać, prezentujmy ją w najlepszym czasie antenowym. Jeśli poprzez udział w programie choćby jedna dusza zostanie poruszona, w takim razie jest to tego warte" - wyznała siostra Cristina, która już wcześniej, podczas występów w muzycznym talent-show w 2014 r. i na koncertach, pokazała również swój talent taneczny.



Podkreśliła, że kiedy przed rokiem otrzymała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami", poprosiła o zgodę przełożoną zakonu, która po modlitwie przystała na to. Jak stwierdziła siostra Cristina, jej udział w popularnym muzycznym show będzie "pozytywnym przesłaniem radosnej wiary, wykraczającej poza schemat".

Potwierdziła to też prowadząca "Taniec z gwiazdami" Milly Carlucci: "Cristina to prawdziwy świadek tego, jak wiara może otworzyć serce na świat i dać siłę, energię, zdolność objęcia wszystkich".



"Właśnie dlatego chcieliśmy wszyscy jej w programie w tym roku. Siostra Cristina jest promieniem światła, które przyniesie cudowny przekaz" - dodała Carlucci.

Zakonnica, odnosząc się do swego sukcesu w "Voice of Italy" i własnej popularności, powiedziała zaś w popularnym talk-show w pierwszym kanale publicznej telewizji: "To nie jest kariera, to jest moja misja".

Przypomnijmy, że Cristina Scuccia podbiła świat swym brawurowym występem w talent show w publicznej telewizji RAI. Popularność na całym świecie zapewnił Cristinie występ podczas przesłuchań w ciemno. Wideo z jej wykonaniem "No One" Alicii Keys podbiło internet (prawie 100 mln odtworzeń). Gratulacje złożyły jej m.in. sama Alicia Keys i Whoopi Goldberg, która grała tytułową rolę w filmie "Zakonnica w przebraniu". Komplementy popłynęły również z Watykanu.



W ciągu czterech lat, jakie minęły od jej sukcesu w "The Voice of Italy", włoska zakonnica objechała świat występując w studiach najpopularniejszych programów telewizyjnych i w znanych salach koncertowych. Była także w Polsce w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Debiutancki album "Sister Cristina" (2014) zawierał 12 piosenek: 10 dobrze znanych utworów z repertuaru m.in. Madonny, Pink, Coldplay, Cyndi Lauper, Jessie J i Keane oraz dwa premierowe numery.

23 marca do sprzedaży trafi nowa płyta "Felice" promowana tytułowym singlem.



