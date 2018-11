Sinead O'Connor (Shuhada Davitt) szokuje: Nie chcę zadawać się z białymi ludźmi

Zachowanie Sinead O'Connor nie przestaje wzbudzać kontrowersji. Po przejściu na islam wokalistka przyznała, że do końca życia nie chce mieć do czynienia z białymi ludźmi.

Sinead O'Connor znów wzbudza kontrowersje

Przypomnijmy, że pod koniec października Sinead O'Connor, a właściwie Magda Davitt (takie imię i nazwisko nosiła od marca 2018 roku) napisała, że przeszła na islam i zmieniła imię na Shuhada.

"Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką" - napisała na Twitterze. W związku z przejściem na islam Irlandka otrzyma nowe imię - Shuhada.

"Jest to naturalny wniosek każdej inteligentnej podróży teologa. Wszystkie pisma prowadzą do islamu, co powoduje, że wszystkie inne pisma święte są zbędne" - czytamy dalej w oświadczeniu.

W kolejnych postach Sinead O'Connor opublikowała zdjęcia w hidżabie oraz nagranie, na którym śpiewa azan - wezwanie wyznawców islamu do modlitwy. Zmieniła także nazwę konta na Twitterze.

Tym razem Davitt zszokowała opinię publiczną swoją, którą sama nazwała rasistowską.

"Jest mi strasznie przykro. To, co zaraz powiem jest tak rasistowskie, że nigdy nie sądziłam, iż jestem zdolna do takich uczuć. Ale nigdy więcej nie chcę spędzać czasu z białymi ludźmi (jeśli tak mówią o sobie nie-muzułmanie). Ani przez chwilę, z żadnego powodu. Oni są obrzydliwi" - napisała na Twitterze.



Przypomnijmy, że w zeszłym roku wokalistka przeszła poważne załamanie nerwowe oraz miała myśli samobójcze.

"W moim życiu nie ma nikogo poza moim lekarzem, psychiatrą, który jest najcudowniejszym człowiekiem na świecie i mówi mi, że jestem jego bohaterką. To jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu" - dodała w specjalnym nagraniu.

Sinead O'Connor zdobyła światową sławę piosenką "Nothing Compares 2U" autorstwa Prince'a. Oprócz działalności na scenie muzycznej znana była z kontrowersyjnych zachowań. Udzielała się jako aktywistka ruchu proaborcyjnego w Irlandii. Swego czasu odmówiła występu podczas koncertu w USA, przed którym odegrano hymn amerykański. W 1992 roku w proteście przeciwko Kościołowi katolickiemu podarła publicznie fotografię papieża Jana Pawła II.