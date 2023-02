Sinéad O'Connor umieściła czołówkę 7. sezonu "Outlander", zilustrowaną własną interpretacją "The Skye Boat Song", na swoim facebookowym profilu. Łatwo ją także znaleźć na YouTube - na profilu amerykańskiego kanału telewizyjnego Starz, gdzie serial jest emitowany w pierwszej kolejności.

"Jesteśmy zaszczyceni, że Sinead O'Connor wykonuje 'The Skye Boat Song'" - oświadczył Matthew B. Roberts, showrunner i producent wykonawczy "Outlandera". Dodał, że wokal irlandzkiej artystki "jest głosem wieków, przenika przez serce i duszę, i w pełni oddaje istotę serialu".

Reklama

Wideo Outlander | Opening Titles ft. Sinéad O'Connor | Season 7

"Outlander", który powstał na podstawie powieściowej sagi Diany Gabaldon, przedstawia losy sanitariuszki, Claire Randall, która w 1945 roku zostaje przeniesiona w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji.

Jego siódmy 16-odcinkowy sezon (przedostatni według zapowiedzi Starz) ma zostać wyemitowany latem tego roku (brak jeszcze konkretnej daty).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor The Wolf Is Getting Married

Sinéad O'Connor w 2021 r. oświadczyła na Twitterze, że przejdzie na muzyczną emeryturę po wydaniu ostatniej, zapowiadanej na rok 2022 płyty, zatytułowanej "No Veteran Dies Alone". Później jednak wycofała to oświadczenie. Zapowiadany album jeszcze się nie ukazał. Poprzedni, 10. w dorobku piosenkarki, zatytułowany "I'm Not Bossy, I'm the Boss", ukazał się w sierpniu 2014 r.

Na początku 2022 r. spadła na nią kolejna tragedia - jej 17-letni syn Shane O'Connor popełnił samobójstwo. Wokalistka po serii niepokojących wpisów w mediach społecznościowych (obwiniała się o śmierć swojego dziecka) trafiła do szpitala psychiatrycznego. Odwołała też swoje zaplanowane koncerty, zapowiedziała też zakończenie kariery muzycznej.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor 4th And Vine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------