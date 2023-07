Sinead O'Connor nie żyje. W jednym z ostatnich wpisów pisała o niebie

Muzyczny dorobek irlandzkiej wokalistki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Nie wiadomo ostatecznie, co wydarzy się z zapowiadanym jako pożegnalny albumem "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.



Clip Sinead O'Connor Trouble of the World



Urodzona 8 grudnia 1966 r. w Dublinie Sinéad Marie Bernadette O'Connor zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra", a w 1990 r. odniosła światowy sukces dzięki nowej aranżacji piosenki Prince'a "Nothing Compares 2 U".

Sinead'O'Connor - Nothing Compares to you

Po wydaniu drugiego albumu - "I Do Not Want What I Haven't Got" z 1990 roku - ukształtowała tożsamość, z którą ją kojarzymy - w szczególności jej ogoloną głowę. "Nie czuję się sobą, jeśli nie mam ogolonych włosów. Więc nawet kiedy będę staruszką, będę je goliła" - mówiła.

Sinead O'Connor (1966 - 2023)

