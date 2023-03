Na płycie "Time" znajdzie się 12 utworów utrzymanych w klimacie soul, funk, R'n'B i bluesa. Jak wyznał lider grupy Mick Hucknall, teksty z tego albumu opisują jego osobiste doświadczenia.

"W trakcie blokady związanej z pandemią COVID-19 uświadomiłem sobie, że muszę wrócić do pisania piosenek. Zadałem sobie proste pytanie: Kim jestem? Odpowiedź brzmiała: Jesteś autorem piosenek. Dlatego postanowiłem stworzyć utwory poświęcone swoim doświadczeniom, przeżyciom. To kwintesencja tego albumu" - wyznał wokalista w rozmowie z serwisem "Music-News".

Posłuchaj pierwszego singla, "Better With You":

Reklama

Clip Simply Red Simply Red - Better With You (Official Video)

Simply Red zapowiada album "Time", który ukaże się w maju

Album "Time", który ukaże się na rynku 26 maja, będzie trzynastym krążkiem w dorobku brytyjskiej grupy. Okazją do zaprezentowania nowych utworów na żywo będzie europejska trasa koncertowa, w którą zespół wyruszy już 16 czerwca. Pierwszym przystankiem na trasie będzie Dania. Zespół wystąpi także m.in. we Francji, Chorwacji, Niemczech, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, a tournée zakończy w sierpniu w Szwajcarii.

Zdjęcie Simply Red przed premierą nowego albumu "Time" / materiały prasowe / materiały prasowe

Przeczytaj relację z ubiegłorocznego koncertu Simply Red w Łodzi

Simply Red ma na koncie 12 albumów studyjnych, z czego aż 5 było numerami 1. Wielokrotnie zostali wyróżnieni nagrodami, jak ASCAP najczęściej wykonywana piosenka (1987 i 1988) za "Holding Back The Years", Brit Awards (1992, 1993) dla najlepszej grupy brytyjskiej czy nagrody Ivor Novello m.in. dla songwritera roku (1992). Sprzedali 60 milionów płyt.

"Muzyka jest jednym z tych cudownych komunikatorów. Każda osoba może mieć swoją interpretację piosenki, która może coś dla niej znaczyć. Być w stanie stworzyć coś, co jest następnie dzielone z milionami ludzi na całym świecie - co za radość. Czy może być coś bardziej satysfakcjonującego i spełniającego niż to?" - dodaje lider zespołu.