Simon Cowell komentuje zakończenie współpracy z Little Mix

Little Mix to pierwszy girlsband, który wygrał brytyjski "X Factor". To właśnie podczas tego programu zespół został założony. W skład formacji wchodzą cztery wokalistki: Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Jesy Nelson oraz Perrie Edwards.

Little Mix szykują się do premiery /Joe Maher /Getty Images

W miniony weekend w mediach pojawiła się informacja, ze wytwórnia Simona Cowella, Syco Music, zakończyła współpracę z reprezentującą interesy Little Mix firmą Modest Management.

W wywiadzie dla "The Sun" Cowell wyjaśnił, że powodem takiej decyzji jest problem na poziomie współpracy z menedżmentem grupy, co miało miejsce przy najnowszym utworze Little Mix, "Woman Like Me".

Wcześniej członkinie zespołu przyznały, że wcale nie chciały nagrywać tej piosenki, napisanej przez Eda Sheerana, Jess Glynne oraz Steve'a Maca.

Tym samym Cowell podkreślił, że jego zdaniem zespół Little Mix to "najciężej pracująca grupa dziewczyn, z jaką kiedykolwiek współpracował".

Wspomniany utwór "Woman Like Me" zadebiutował pod koniec października. Jest to pierwszy singel z piątego albumu Little Mix. Premiera krążka zaplanowana została na 16 listopada.