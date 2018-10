Little Mix i Nicki Minaj "Woman Like Me": Przeciwko przemocy seksualnej

Do sieci trafił teledysk Little Mix do utworu "Woman Like Me". Grupę w numerze zarapowała Nicki Minaj. Wokalistki piosenką wsparły ruch #MeToo.

Little Mix w teledysku "Woman Like Me" / Youtube /

Singel Little Mix "Woman Like Me", z gościnnym udziałem z Nicki Minaj, swoją premierę miał w połowie października. Teraz fani grupy otrzymali teledysk do numeru.

Piosenka zespołu, w którego skład wchodzą Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Jesy Nelson oraz Perrie Edwards, powstała wraz z producentem Jezem Ashurstem i jest komentarzem grupy do ruchu #MeToo, który rozpoczął się w październiku 2017 roku po ujawnieniu seksskandalu z udziałem Harveya Weinsteina przez "The New York Times".

"Napisałyśmy ten utwór, kiedy ruch #MeToo dopiero się rozkręcał" - powiedziała Jade Thirlwall Noiseyowi. "Byłam wściekła, gdy widziałam, co się dzieje. Ważne było, aby stworzyć ten utwór z Jezem, który jest facetem" - opowiadała.

Dziewczyny przyznały, że są gotowe zabierać głos w ważnych sprawach. "Wcześniej nie pisałyśmy o niczym kontrowersyjnym, ale teraz zaczęłyśmy tworzyć bardziej szczerze. Jesteśmy bardziej wkurzone i mówimy 'tak, ciężko jest być kobietą'" - dodała.



"Woman Like Me" to pierwszy singel piątego albumu Little Mix. Premiera krążka zaplanowana została na 16 listopada.