Sierpień 2024: Muzyczne powroty i debiuty, które warto śledzić

Nick Cave and The Bad Seeds eksplorują "Wild God"

30 sierpnia Nick Cave and The Bad Seeds zaprezentują swój 18. studyjny album "Wild God". Zespół, który od lat zachwyca publiczność i krytyków, tym razem połączy przeszłość z teraźniejszością, sentymentalizm z nieustannym ruchem naprzód. Czy "Wild God" okaże się kolejnym arcydziełem w ich dorobku? Jak mówi sam Nick Cave, "ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać".

Sierpień to także powrót Sama Smitha z reedycją albumu "In The Lonely Hour" z okazji 10-lecia jego wydania. Nelly Furtado po raz pierwszy wyda swój debiutancki album na winylu, a fani Céline Dion będą mogli posłuchać ścieżki dźwiękowej do filmu dokumentalnego o artystce. Louis Tomlinson również dołącza do grona sierpniowych premier z płytą koncertową "LIVE".