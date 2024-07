Combichrist w Hybrydach. Warszawka zadrży w posadach

Combichrist to amerykański zespół grający aggrotech i industrial metal, założony w 2003 roku przez norweskiego wokalistę Andy'ego LaPleguę. LaPlegua. Muzyk wcześniej związany był a Icon of Coil, Panzer AG, Scandinavian Cock i Scandy.

Combichrist zawiązał się w Atlancie, w stanie Georgia. Początkowo zespół istniał jedynie w formie studyjnej, a sam LaPlegua odpowiadał za wszystkie nagrania. Koncepcja zespołu zakładała dynamiczny skład koncertowy, co pozwoliłoby na stałe odświeżanie występów na żywo i angażowanie coraz to innych muzyków.

Choć w studio Combichrist to praktycznie solowy projekt LaPlegui, koncerty zespołu to zupełnie inne doświadczenie. Na scenie do LaPlegui dołączają różni muzycy, co sprawia, że każdy występ jest niepowtarzalny.