Siege Of Power przygotowali drugi album "This Is Tomorrow". Kiedy premiera?

Nowy album niderlandzko-amerykańskiego kwartetu nagrano w studiu Toneshed. Następcę debiutu "Warning Blast" z 2018 roku zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Erwina Hermsena. Okładkę "This Is Tomorrow" zaprojektował ponownie włoski artysta Roberto Toderico.

"Mimo iż nadal bardzo podoba nam się debiut, gdy po paru latach zaczęliśmy rozmawiać o nagraniu kolejnego albumu, uświadomiliśmy sobie, że musimy podejść do tego poważniej. W przypadku drugiej płyty, większość inspiracji ma swe źródło w twórczości oldskulowych zespołów takich jak Venom, Bathory, Slayer, a nawet Black Sabbath" - napisał Bob Bagchus, niderlandzki perkusista Siege Of Power, a zarazem były członek Asphyx.

Reklama

Według zapowiedzi Metal Blade Records, druga płyta grupy brzmi mroczniej od debiutu, a wokale Chrisa Reiferta, amerykańskiego frontmana Siege Of Power i muzyka kultowego Autopsy, są zdecydowanie bardziej różnorodne. Drugi longplay Siege Of Power trafi na rynek 17 lutego (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że skład Siege Of Power uzupełniają niezmiennie krajanie Bagchusa, czyli gitarzysta Paul Baayens z Asphyx i Thanatos oraz basista Theo van Eekelen, były muzyk m.in. Hail Of Bullets i Houwitser. Formacja podzieliła się już z fanami pierwszym singlem z nowego dokonania. Premierowego utworu "Force Fed Fear" Siege Of Power możecie posłuchać poniżej:

Wideo Siege Of Power - Force Fed Fear (OFFICIAL)

Na płycie "This Is Tomorrow" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Force Fed Fear"

2. "Sinister Christians"

3. "Scavengers"

4. "Zero Containment"

5. "Ghosts Of Humanity"

6. "As The World Crumbles"

7. "Oblivion"

8. "Deeper Wounds"

9. "The Devil's Grasp"

10. "No Salvation"

11. "This Is Tomorrow".