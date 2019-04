Shawn Smith nie żyje. Wokalista Brad miał 53 lata

Shawn Smith, wokalista grung'owego składu Brad, zmarł 5 kwietnia w wieku 53 lat. Na razie nieznana jest przyczyna zgonu artysty.

Shawn Smith miał 53 lata /Steven Dewall /Getty Images

"Jeden ze wspaniałych głosów Seattle. Spoczywaj w pokoju bracie" - napisał jego przyjaciel, Mike Inez.



Reklama

Urodzony w 1965 roku Shawn Smith od początku kariery związany był z muzyczną sceną Seattle. Wokalista założył grunge'ową kapelę Brad, gdzie współpracował m.in. z Stonem Gossardem z Pearl Jam.

W 1993 roku zespół zadebiutował z płytą "Shame". Łącznie formacja nagrała pięć krążków, a ostatni z nich - "United We Stand" - ukazał się w 2012 roku. Ich najpopularniejszy numer to "Buttercup".

Muzyk oprócz działalności w Brand, nagrywał solowo oraz współpracował z grupami Pigeonhed i Satchel.

5 kwietnia to symboliczna data dla fanów grunge. Tego dnia 1994 roku samobójstwo popełnił Kurt Cobain. Jest to również data śmierci Layne'a Staleya z Alice In Chains.



Wideo BRAD - Buttercup