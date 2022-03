"When You're Gone" to następca wydanego w grudniu singla "It'll Be Okay". Autorami utworu są Shawn Mendes oraz Jonah Shy i Scott Harris, odpowiadający również za produkcję.

Za teledysk odpowiada Jay Martin, który z kanadyjskim wokalistą pracował przy klipach "In My Blood", "It'll Be Okay", "Mercy" i "Stitches". Ma na koncie także teledyski dla m.in. Charliego Putha, Tiesto, Sabriny Carpenter, Christiny Perri, Nasa i Amy Winehouse.

Przypomnijmy, że 27 czerwca Mendes rozpocznie trasę koncertem w Portland. Europejska część trasy została przeniesiona na 2023 r. - pierwszy przystanek to Bolonia we Włoszech (31 maja 2023). W jej ramach wokalista dwukrotnie zaśpiewa w Krakowie - 19 i 20 czerwca 2023 roku w Tauron Arenie.

Przypomnijmy, że to w tym właśnie miejscu 2 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy polski występ 23-letniego wokalisty.

Clip Shawn Mendes When You're Gone

Shawn Mendes i płyta "Wonder"

Przy swoim czwartym albumie Shawn pracował z Kidem Harpoonem (współpracował też m.in. z Harrym Stylesem) oraz Natem Mercereau. Wokalista komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem.

Z kolei laureat Grammy - Frank Dukes - wyprodukował singel "Monster" nagrany w duecie z Justinem Bieberem. Na albumie "Wonder" gościnnie pojawia się również Anderson .Paak - jego perkusję słychać w kawałku "Teach Me How To Love". Do promocji wybrano single "Wonder" i "Monster".

Clip Shawn Mendes Monster - & Justin Bieber

Gwiazdor otrzymał dwie nominacje na 61. ceremonii Grammy w kategoriach: "Piosenka roku" za "In My Blood" oraz "Najlepszy popowy album wokalny". Rok później artysta mógł cieszyć się nominacją za singel "Señorita" z Camilą Cabello (z gwiazdą prywatnie tworzył parę - rozstał się z nią w listopadzie 2021 r.) w kategorii "Najlepszy popowy duet/występ grupowy".



Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Płyta zadebiutowała na 1. miejscu w USA, czyniąc Shawna jednym z zaledwie trzech artystów na świecie, którzy umieścili aż cztery albumy na szczycie Billboard Top 200 w wieku do 22 lat.