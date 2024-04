Sharon Osbourne nie może patrzeć na cierpienie męża. "To łamie serce"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Sharon Osbourne nie ma łatwego życia u boku Księcia Ciemności. Żona Ozzy'ego wyznała, że prócz wygrania walki z rakiem w 2002 roku, to od ponad 30 lat przyjmuje leki antydepresyjne. Poza tym mimo swojego wieku (ma 71 lat), nadal opiekuje się schorowanym mężem. "Czujesz się bezradny, bo nic nie możesz zrobić, to druzgocące" - mówi w rozmowie z "The Times".

Ozzy i Sharon Osbourne'owie przeżyli wiele upadków. Są razem od 42 lat / Gregg DeGuire/Getty Images for The Recording Academy /Getty Images