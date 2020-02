Shania Twain o zdradzie byłego męża: To był mroczny czas

Shania Twain ponownie opowiedziała o skandalu, jaki wybuchł, gdy na jaw wyszło, że jej ówczesny mąż Robert "Mutte" Lange, zdradzał ją z jej najlepszą przyjaciółką i asystentką Marie-Anne Thiebaud.

Shania Twain opowiedziała o burzliwym końcu jej poprzedniego małżeństwa /Jeff Bottari /Getty Images

Przypomnijmy, że ostatni dotychczas wydany album Shanii Twain - "Now" - ukazał się jesienią 2017 roku. To na nim znalazła się piosenka "Life’s About To Get Good", w której gwiazda lat 90. Ostatecznie rozliczyła się ze swoim byłym mężem Robertem "Muttem" Langem.

Małżeństwo producenta i wokalistki trwało 14 lat i zakończyło się w 2008 roku. Wówczas Shania Twain odkryła, że jej mąż ma romans z jej asystentką i bliską przyjaciółką Marie-Anne Thiebaud. Ciekawostka, 1 stycznia 2011 r oku Twain wyszła za Frederica Thiebaud, który był... mężem Marie-Anne.



Rozstanie z mężem sprawiło, że przez kolejne lata wokalistka zmagała się z problemami głosowymi, co zahamowało jej karierę.



"Byłam w domu, patrzyłam na ocean i powiedziałam sobie: 'Utknęłam w negatywnej przeszłości, ale na zewnątrz jest tak pięknie'. Nie jestem w nastroju, by pisać piosenki, w których jest mi siebie żal... Nie można mieć dobra bez zła. I właśnie tak kończy się ten utwór" - wspominała w tamtym czasie Shania Twain.



W najnowszym wywiadzie z "AARP Magazine", Twain przyznała, że czas po odkryciu zdrady męża był dla niej wyjątkowo trudny.



Clip Shania Twain Life's About To Get Good

"Był taki okres w moim życiu, że było mi wszystko jedno, czy jutro nadejdzie. Ale przetrwałam to. Byłam w ruchomych piaskach. Spanikowałam, jak wszyscy, ale nie poddałam się. Znalazłam drogę wyjścia" - wspominała.



Wyjściem było m.in. wspomniane małżeństwo z Thiebaudem. Swój związek Twain opisuje następująco: "To pokręcona relacja, ale pokręcona w piękny sposób".