Znany głównie jako lider folkowo-punkowej grupy The Pogues Shane MacGowan poślubił Victorię Mary Clarke w Kopenhadze. Jednym z gości uroczystości był Johnny Depp, aktor i muzyk znany z supergrupy Hollywood Vampires.

Shane MacGowan wziął ślub z Victorią Mary Clarke, po lewej Johnny Depp /Mark Doyle / Splash News / East News

Ceremonia odbyła się w ratuszu w Kopenhadze w Danii.

Do siedzącego na wózku Shane'a MacGowana i jego żony Victorii Mary Clarke dołączył Johnny Depp. Według niektórych źródeł, zaprzyjaźniony z MacGowanem od lat aktor i muzyk zagrał parze młodej na gitarze.

"To jeden z najważniejszych poetów XX wieku" - tak o wokaliście mówi Johnny Depp.

60-letni Shane MacGowan najbardziej znany jest jako wokalista i lider irlandzkiej grupy The Pogues.

Zdjęcie 19-letni Shane MacGowan w Londynie / fot. Sydney O'Meara/Hulton Archive / Getty Images

Punkowe brzmienia wymieszali z dźwiękami tradycyjnych irlandzkich instrumentów, jak banjo, cytra, mandolina, flażolet czy akordeon. Dodatkowo MacGowan w tekstach sięgał do swojego dziedzictwa (burzliwa historia Irlandii u boku większego sąsiada, a także życie imigrantów w Londynie) oraz literatury.

Największym sukcesem okazał się bożonarodzeniowy utwór "Fairytale of New York" nagrany z folkową wokalistką Kirsty MacColl. Na singlu ukazał się ostatecznie w listopadzie 1987 r., choć pierwsze prace nad tym utworem zaczęły się dwa lata wcześniej. Pierwotnie damską partię śpiewała ówczesna basistka The Pogues, Cait O'Riordan. Muzycy nie byli jednak zadowoleni z efektów, sam MacGowan kilkakrotnie poprawiał też tekst. Po rozstaniu z O'Riordan (wyszła za producenta grupy - Elvisa Costello) okazało się, że potrzebna jest nowa wokalistka do duetu. Partie wykonała Kirsty MacColl, żona nowego producenta - Steve'a Lillywhite'a.

Nie był to koniec problemów - pojawiające się w tekście słowa "zdzira", "pedał" czy "dupa" sprawiły, że BBC Radio 1 postanowił ocenzurować nagranie, choć po krytyce ze strony słuchaczy i muzyków wycofał się z tej decyzji. "Fairytale of New York" dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy przebojów, do dziś pozostając jednym z najpopularniejszych bożonarodzeniowych nagrań wszech czasów. Od 2005 r. regularnie co roku powraca na listę przebojów. Wynik 80 tygodni w Top 75 daje piosence 5. miejsce w zestawieniu wszech czasów.



Na początku lat 90. MacGowan został jednak zwolniony przez swoich kolegów - powodem były głównie pijackie ekscesy, które doprowadziły do licznych braków w uzębieniu wokalisty - ostatniego naturalnego zęba miał stracić w 2008 r. To plus "charakterystyczna" uroda sprawiło, że Shane MacGowan w 2007 r. znalazł się na szczycie ułożonego przez internautów i blogerów rankingu najbrzydszych muzyków wszech czasów.

Zdjęcie Shane MacGowan w 2003 roku / ShowBizIreland / Getty Images

Po rozstaniu z The Pogues frontman kontynuował muzyczną podróż pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie). W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.

"Jesteśmy przyjaciółmi dopóki razem nie koncertujemy. Mam już tego dość" - tak wokalista odpowiedział na pytanie o możliwy powrót pod starym szyldem.

Z okazji okrągłych urodzin MacGowana 15 stycznia 2018 r. w Dublinie odbył się specjalny koncert. Poza głównym bohaterem na scenie pojawili się jego muzyczni przyjaciele, m.in. Nick Cave, Bobby Gillespie (Primal Scream), Glen Hansard, Camille O’Sullivan, Cerys Matthews, Carl Barat (The Libertines), Glen Matlock (Sex Pistols), Clem Burke (Blondie) oraz dawni kompani z The Pogues: Cáit O’Riordan, Spider Stacy, Jem Finer i Terry Woods.

