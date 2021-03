Shandy & Eva: Córka Artura Żmijewskiego z nowym teledyskiem "Tacy sami"

Do sieci trafił nowy teledysk duetu Shandy & Eva, który współtworzy Ewa Żmijewska, 28-letnia córka popularnego aktora Artura Żmijewskiego. Piosenka "Tacy sami" inspirowana jest wydarzeniami ostatnich lat, które mocno podzieliły polskie społeczeństwo.

Shandy & Eva prezentują nowy teledysk /materiały prasowe

Ewa Żmijewska jest jedyną córką jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Artura Żmijewskiego (m.in. seriale "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe", "Chyłka") i jego żony Pauliny.

"Jestem z niej bardzo dumny. Całym sercem razem z żoną ją wspieramy. To jej decyzja, jej życie. Wiem, że trudno jest wchodzić w dorosłe życie i realizować swoje marzenia. Trzymam za nią mocno kciuki" - stwierdził Artur Żmijewski w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".



Niewiele osób wie, że Ewa Żmijewska swoją przyszłość postanowiła związać nie z aktorstwem a z muzyką.

Zdjęcie Ewa Żmijewska (z lewej) z mamą Pauliną Żmijewską. Z prawej Viola Śpiechowicz / AKPA

Ukończyła wydział wokalny na Los Angeles College of Music, gdzie poznała Shandrelicę Casper, wokalistkę i perkusistkę z Curacao. W 2015 r. dziewczyny założyły akustyczny duet wokalno-gitarowy Shandy & Eva.

Cztery lata później wypuściły debiutancki album "Give It A Try" promowany singlami "Sunrise", "Czasem" i "Don't Know Why".

Teraz grupa prezentuje teledysk do nowej piosenki "Tacy sami" inspirowanej wydarzeniami, które w ostatnich latach mocno podzieliły polskie społeczeństwo.

Clip Shandy & Eva TACY SAMI

"To co obecnie dzieje się dookoła nas, jest przerażające. Niestety, historia niczego nas nie nauczyła. Pozostajemy bez wzajemnego szacunku, obojętni na ludzką krzywdę, tworzymy sojusze bazując na konfliktach i nietolerancji. Nasza piosenka wynika z niezgody na taki stan rzeczy. Trzeba głośno krzyczeć i postarzać wszem i wobec, że niezależnie od statusu społecznego, koloru skóry, poglądów politycznych, kultury, orientacji seksualnej, wieku, płci... wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy TACY SAMI" - podkreśla Ewa Żmijewska, autorka muzyki i tekstu.

Teledysk powstał dzięki współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Na ostatnim koncercie w czasie pandemii Shandy & Eva nawiązały współpracę z Andrzejem Wolfem, wykładowcą tej uczelni i cenionym operatorem filmowo-telewizyjnym.

Clip Shandy & Eva Sunrise

Liderkom - Shandy (wokal, perkusja, instrumenty perkusyjne) i Ewie (wokal, gitara) - w nagraniu towarzyszyli Maciej Szczyciński (gitara basowa), Krzysztof Pawłocki (gitara solowa) i Kris Górski (klawisze, mix, inżynier dźwięku).

W teledysku wystąpili Nicol Bnyamin, Karolina Maderska, Jakub Rutkowski, Aleksandra Tomczyk, Konstantyn Karandyszowski, Zuzanna Bąkała, Bartosz Jakubowski, Maja Nowak, Lena Sawicka, Ala Sawicka i Karolina Maderska.

Clip Shandy & Eva Czasem