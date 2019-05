Shakespears Sister powraca. Koniec konfliktu po 26 latach

Popularny na początku lat 90. duet Shakespears Sister powraca w oryginalnym składzie. Znana także z zespołu Bananarama Siobhan Fahey po 26 latach odnowiła współpracę z Marcellą Detroit.

Shakespears Sister tworzą Marcella Detroit i Siobhan Fahey /Mick Hutson/Redferns /Getty Images

Duet Shakespears Sister (początkowo pod nazwą Shakespear's Sister) powstał w 1988 r.

Nazwa pochodziła od utworu grupy The Smiths, który z kolei inspirowany był esejem Virginii Woolf i jej teorią, że William Szekspir miał utalentowaną, lecz zapomnianą siostrę.

Znana z zespołu Bananarama wokalistka Siobhan Fahey pierwotnie myślała o swoim solowym projektem, ale za namową swojego ówczesnego męża Davida Stewarta (połowa duetu Eurythmics) zaprosiła do stałej współpracy amerykańską piosenkarkę Marcellę Detroit, która wystąpiła na dwóch pierwszy albumach grupy. Detroit - wcześniej znana pod swoim prawdziwym nazwiskiem Levy - do studia trafiła jako znajoma producenta i kompozytora Richarda Feldmana.

Amerykanka w latach 70. współpracowała z m.in. Erikiem Claptonem (jest współautorką piosenki "Lay Down Sally"), Arethą Franklin, Chaką Khan i Belindą Carlisle.



Wracając do Shakespears Sister - płyty "Sacred Heart" (1989) i szczególnie "Hormonally Yours" (1992) odniosły spory komercyjny sukces. W Wielkiej Brytanii single "You're History" i "I Don't Care" znalazły się w Top 10 tamtejszej listy, a "Stay" dotarł na sam szczyt.



Piosenka przez osiem tygodni znajdowała się na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, osiągnęła również czołówkę zestawienia w USA i zyskała dużą popularność w Polsce.

Wiele emocji wzbudził teledysk do "Stay". Obraz nakręcony przez Sophie Muller inspirowany był filmem sci-fi "Cat-Women of the Moon". W klipie Siobhan Fahey występowała jako Śmierć, walcząc z Marcellą o jej umierającego wybranka. Futurystyczny teledysk, ze względu na scenę wskrzeszenia zmarłego, wywołał kontrowersje do tego stopnia, że został zakazany w Niemczech. Skutek był oczywiście odwrotny, przysporzył bowiem Shakespears Sister większej popularności. Klip zdobył m.in. nagrodę Brit Awards.

Popularnością cieszyły się też piosenki "Goodbye Cruel World" i "Hello (Turn Your Radio On)".

Mimo dużego doświadczenia w przemyśle muzycznym, psychika Siobhan Fahey była bardzo krucha. Depresja skutkująca pobytem w szpitalu psychiatrycznym i narastający konflikt z Marcellą Detroit doprowadziły do odwołania koncertu w prestiżowej Royal Albert Hall w Londynie. Siobhan wreszcie zdecydowała, że zakończy współpracę ze swoją koleżanką. Poinformowała ją jednak o tym nie bezpośrednio, lecz w liście, który odczytano na gali Ivor Novello Awards w 1993 r. Pikanterii całej sprawie dodał fakt, że Detroit była tam obecna, w przeciwieństwie do Fahey, a zespół wtedy wyróżniono w jednej z kategorii.

"Nie byłam tam, by ukraść komukolwiek chwałę; po prostu wykonywałam swoją robotę" - mówiła po latach rozgoryczona Marcella Detroit.

Wokalistki nie rozmawiały ze sobą przez 25 lat.

Fahey z przerwami kontynuowała działalność pod szyldem Shakespears Sister i solo (w tym czasie rozwiodła się z Davidem Stewartem; mają dwóch synów). W 2017 r. Siobhan wzięła udział w pierwszych koncertach grupy Bananarama w oryginalnym składzie - w sumie odbyło się kilkadziesiąt wyprzedanych występów w Wielkiej Brytanii i USA, jednak ostatecznie wokalistka postanowiła opuścić swoje koleżanki.

Solowy dorobek powiększyła też Marcella Detroit, ale jeszcze w tym roku obie wokalistki mają powrócić na scenę jako Shakespers Sister. "Wiedzą, że ich najlepsza muzyka powstała wtedy, kiedy pracowały razem" - mówi informator "The Sun".

