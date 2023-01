Amerykański kwartet System of a Down rozpoczął działalność w połowie lat 90. Do największych przebojów zespołu należą "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!" i nagrodzony Grammy "B.Y.O.B.".

Dorobek grupy to pięć płyt studyjnych, które sprzedały się w ponad 40-mln nakładzie - dwie ostatnie "Mezmerize" i "Hypnotize" ukazały się w kilkumiesięcznym odstępie w 2005 roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. System Of A Down B.Y.O.B.

Potem jednak zespół zawiesił działalność, a muzycy skupili się na swoich projektach. Wokalista Serj Tankian nagrał od tej pory cztery solowe albumy, gitarzysta i wokalista Daron Malakian oraz perkusista John Dolmayan stworzyli zespół Scars on Broadway, a basista Shavo Odadijan współpracował z RZA z Wu-Tang Clan przy projekcie AcHoZeN.

W tym momencie grupa często gra koncerty, ale raczej nie ma szans na nową płytę zespołu.



Dyskografię Takiana zamyka EP-ka "Elasticity" z 2021 roku. Daron Malakian wydał w 2018 roku pod szyldem Scars On Broadway album "Dictator".

Serj Tankian powinien zostać wyrzucony z System of a Down? Tak uważa perkusista zespołu

W rozmowie z NME w 2021 roku Serj Takian ujawnił, że grupa rozpoczęła pracę nad następcą "Hypnotize" w 2015 roku, ale grupa nie mogła się porozumieć w kwestii artystycznej. Utwory przygotowane z myślą o płycie zespołu, znalazły się na EP-ce Tankiana, pt. "Elasticity".

W najnowszym podcaście Battleline perkusista System Of A Down, John Dolmayan, stwierdził, że wokalista od dawna nie chciał być w zespole oraz, że grupa powinna się z nim rozstać w 2006 roku.

"Myślę, że jeśli Serj nie chciał być w zespole w tym czasie, to powinniśmy byli po prostu ruszyć dalej i zrobić to z kimś innym" - powiedział Dolmayan.

"Tak się dzieje, kiedy jesteś lojalny i naprawdę chcesz, żeby to działało. Znosisz rzeczy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia zespołu. Może byłoby lepiej, gdybyśmy ruszyli dalej i znaleźli innego wokalistę na album lub dwa i kontynuowali tworzenie muzyki, a następnie sprowadzili Serja z powrotem, jeśli chciałby wrócić. To prawdopodobnie byłoby lepsze" - dodaje perkusista oraz uznaje, że zespół zmarnował 15-20 lat.

Dolmayan wspominał także, że zespół próbował kilkukrotnie wrócić do wspólnej pracy.

"Nie mogliśmy naprawdę zebrać się i zgodzić, ale jeśli masz większość zespołu myślącą w jedną stronę i jedną osobę myślącą w drugą, to bardzo trudno jest się zebrać i tworzyć muzykę" - tłumaczy muzyk.

Clip System Of A Down Aerials